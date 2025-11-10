bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

"Супер абонати" ли са Левски на Христо Янев? (ВИДЕО)

Обсъждаме най-интересното от дербито Левски - ЦСКА в Спортен нюзрум

"Супер абонати" ли са Левски на Христо Янев? (ВИДЕО)
Lap.bg

8 ноември е ден, който в София ще се запомни с две събития: Дербито Левски - ЦСКА, в което "червените" победиха с 1:0, както и концертът на Галена "Еуфория". 

В "Спортен нюзрум" успяхме да намерим връзката между двете!

От сцената на Арена 8888, гост-звездата Азис изпя "Супер абонати, само тарикати" - част от хита си "Сен Тропе". 

А Левски явно са се превърнали в абонати на... Христо Янев. 

2 от 2

В двете дербита като треньор на ЦСКА Янев е безпогрешен в мачовете срещу Левски. 

Първата му победа от резервната скамейка бе от 15 май 2018 г. с 3:2, а второто преди дни. 

Снимка: Lap.bg

Иначе като футболист на "червените" Янев има само две победи в 15-те си мача срещу Левски - с 3:0 на 26 октомври 2002 г. и с 1:0 на 23 април 2005 г., като вторият успех е с негов гол. 

Извънредна смяна 

Янев акостира отново в ЦСКА в края на септември, като замени босненеца Душан Керкез

Янев трябваше да вади "червените" от дъното! Буквално! Тъй като отборът нямаше победа и бе близо до зоната на изпадащите.

Снимка: Lap.bg

Под негово ръководство отборът вече е с 6 победи и 2 равенства! В класирането е на шеста позиция! 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

азис левски цска дерби Галена христо янев Спортен нюзрум

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)
Григор Димитров заведе Ейса при вулкана на принцеса Курубанда (СНИМКИ)

Григор Димитров заведе Ейса при вулкана на принцеса Курубанда (СНИМКИ)
Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)
Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?
Бащата на Джокович - с три пръста във въздуха и песен със специална история

Бащата на Джокович - с три пръста във въздуха и песен със специална история

Последни новини

9000 км за 7 дни — баскетболистките ни са под пара (ВИДЕО)

9000 км за 7 дни — баскетболистките ни са под пара (ВИДЕО)
live
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!
Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)
Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?

Как Боряна Калейн спаси деня на една жена?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV