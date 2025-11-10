"Супер абонати" ли са Левски на Христо Янев? (ВИДЕО)

8 ноември е ден, който в София ще се запомни с две събития: Дербито Левски - ЦСКА, в което "червените" победиха с 1:0, както и концертът на Галена "Еуфория".

В "Спортен нюзрум" успяхме да намерим връзката между двете!

От сцената на Арена 8888, гост-звездата Азис изпя "Супер абонати, само тарикати" - част от хита си "Сен Тропе".

А Левски явно са се превърнали в абонати на... Христо Янев.

2 от 2

В двете дербита като треньор на ЦСКА Янев е безпогрешен в мачовете срещу Левски.

Първата му победа от резервната скамейка бе от 15 май 2018 г. с 3:2, а второто преди дни.

Снимка: Lap.bg

Иначе като футболист на "червените" Янев има само две победи в 15-те си мача срещу Левски - с 3:0 на 26 октомври 2002 г. и с 1:0 на 23 април 2005 г., като вторият успех е с негов гол.

Извънредна смяна

Янев акостира отново в ЦСКА в края на септември, като замени босненеца Душан Керкез.

Янев трябваше да вади "червените" от дъното! Буквално! Тъй като отборът нямаше победа и бе близо до зоната на изпадащите.

Снимка: Lap.bg

Под негово ръководство отборът вече е с 6 победи и 2 равенства! В класирането е на шеста позиция!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK