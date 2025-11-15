Sandriders - от дюните в рали Дакар до София (ВИДЕО)

Насока. Реакция. Летеж през адски жеги повече от 10 дни и… огромно удовлетворение след финиширането. Лудо и първично влюбване в приключение, заради което дни след завръщането се усещат песъчинки в устата.

Проектът за отбора на Sandriders стартира през 2023 г., а вече има четвърто място и един успех. А целите не спират дотук. Жажда има не само сред пустинните пейзажи, но и в търсенето на триумф. И от тима знаят с какъв екип да го постигнат.

Пилотът

Да си трикратен световен шампион в рали-рейда. Петкратен първенец в рали Дакар. И не на последно място – бронзов олимпийски медалист по скийт стрелба от Лондон’12.

Такъв е обликът на Насер Ал-Атия. Така обаче само преди да се качи в автомобила си.

След това той става друг човек. Такъв, чийто поглед е забит в хоризонта, с мисли, устремени единствено към финалната линия: „За мен вълнението не стихва с годините. Обичам моторните спортове, особено ралито. Още по-специално е, че споделяме тези емоции и с вас, хората в България“, споделя Ал-Атия.

Навигаторът

Познаване на трасето, точни команди и доверие между навигатора и шофьора. Това според Фабиен Люркен са най-важните елементи в рали Дакар. Той има 20 години на пасажерското място, но никак не е в маловажна роля.

„Като за начало, трябва да имаш чувство за навигиране. Важно е да умееш да работиш с хората около теб, да си гъвкав. Трябва постоянно да си отворен към нови знания. Трябва да подхождаш тактически към всяко състезание, да се приспособяваш към трасето. Много неща са необходими, а човек трябва и да обича приключенията“, открехва вратата към занаята си белгиецът.

Снимка: ACTIONGRAPHERS

Фотографите

Разкъсвани между хилядите километри, непоносимите жеги по време на състезанията и вечерите, в които температурите достигат до 0 градуса. Те са ACTIONGRAPHERS и продължават да държат екшъна в ръцете си. Буквално. Антон Анестиев и Яна Станчева знаят, че са единствените българи, имащи правото да отразяват рали Дакар. И изпълняват тази тежка задача гордо.

„Имахме над 6 години опит в отразяването на по-големи и по-малки ралита, докато накрая решихме, че накрая сме готови да отразим и рали Дакар“, припомня си Анестиев.

Какво е убегнало от обективите на ACTIONGRAPHERS, как Насер Ал-Атия има успехи в два спорта и иска ли Фабиан Люркен да бъде пилот – чуйте повече в интервютата.

