Епизод 8: Токио свети, а рингът гори (ВИДЕО)

В света на бойните спортове има мигове, които остават като белези – едновременно болезнени и необходими. Не рушат, а изграждат.
И ако има човек, който знае какво означава да паднеш, да стискаш зъби, да се изправиш и да продължиш напред, това е Стоян Копривленски – един от онези български бойци, които не просто участват на световната сцена, а я разтърсват със своето присъствие.
Нокаутът, който преживя на турнира K-1 World MAX 2025 в Токио, не бе падение, а урок. И точно тук е разликата между един боец… и един български боец. Тази загуба няма да го откаже, само ще амбицира още по-силно.
При първото си стъпване на ринга на 15 ноември, Стоян Копривленски разказа играта на тайландеца Херкулес Уанконхох в кат. до 70 кг. Българинът доминира през всичките три рунда с агресивна и комбинативна игра.
В полуфинала се изправя срещу нидерландеца Дарил Вердонк. В първите два рунда Копривленски има превес и контролира срещата.
Драмата настъпва в третия рунд: Вердонк успява да свали Копривленски с мощно дясно кроше, последвано от още един силен удар. След това реферът прекратява боя — нокаут за Вердонк, и така Копривленски отпада от турнира и не успя да защити титлата си в K-1.
Токио, с хилядите светлини, шум и респектираща публика, беше само поредната сцена, на която Стоян остави част от себе си. След всеки удар идва осъзнаването. След всеки нокаут – промяната.
Копривленски винаги е бил известен със своята техничност, дисциплина и характер. Но има нещо още по-ценно – сърцето. Онова голямото, което не се продава и не се купува. И когато то е българско – тогава се превръща в оръжие, което никой не може да сломи.
"Има го яда, разбира се. Загубих буквално заради един удар — падна в най-точния момент за него. Противникът ми има голямо сърце, би се докрай, знаех това. Знаех и че не трябва да изпускам нито секунда концентрация… но се случва.
В големия спорт е така — двама напълно подготвени бойци и една грешка може да реши всичко", каза пред камерата на bTV бургазлията. Цялата бойна гала се излъчи на живо на онлайн платформата VOYO.
Може би трябваше да поема риска — мачът можеше да приключи по-рано и в моя полза.
Но това са уроците. Понякога най-болезнените са най-ценните. Загубите не са ми чужди, нито на ринга, нито в живота... Най-важното е да не се ровиш прекалено в миналото. Продължаваш напред, гледаш къде си сбъркал, анализираш и работиш. Само така растеш. Ако се оставиш да те преследват грешките, ще копаеш все по-надолу. По-добре е да видиш ясно къде да се поправиш — и да го направиш", скромен е Стоян.
Затова днес, тръгвайки си от Токио, вместо да гледаме назад, гледаме напред. Към следващата битка и следващия рунд. Пътят към върха е за тези, които не се страхуват от трудното.
А Стоян не се страхува!
