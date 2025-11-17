Епизод 8: Токио свети, а рингът гори (ВИДЕО)

В света на бойните спортове има мигове, които остават като белези – едновременно болезнени и необходими. Не рушат, а изграждат.

И ако има човек, който знае какво означава да паднеш, да стискаш зъби, да се изправиш и да продължиш напред, това е Стоян Копривленски – един от онези български бойци, които не просто участват на световната сцена, а я разтърсват със своето присъствие.

Хронология

Нокаутът, който преживя на турнира K-1 World MAX 2025 в Токио, не бе падение, а урок. И точно тук е разликата между един боец… и един български боец. Тази загуба няма да го откаже, само ще амбицира още по-силно.

При първото си стъпване на ринга на 15 ноември, Стоян Копривленски разказа играта на тайландеца Херкулес Уанконхох в кат. до 70 кг. Българинът доминира през всичките три рунда с агресивна и комбинативна игра.

В полуфинала се изправя срещу нидерландеца Дарил Вердонк. В първите два рунда Копривленски има превес и контролира срещата.

Драмата настъпва в третия рунд: Вердонк успява да свали Копривленски с мощно дясно кроше, последвано от още един силен удар. След това реферът прекратява боя — нокаут за Вердонк, и така Копривленски отпада от турнира и не успя да защити титлата си в K-1.

Токио, с хилядите светлини, шум и респектираща публика, беше само поредната сцена, на която Стоян остави част от себе си. След всеки удар идва осъзнаването. След всеки нокаут – промяната.

А промяната прави шампиона

Копривленски винаги е бил известен със своята техничност, дисциплина и характер. Но има нещо още по-ценно – сърцето. Онова голямото, което не се продава и не се купува. И когато то е българско – тогава се превръща в оръжие, което никой не може да сломи.

"Има го яда, разбира се. Загубих буквално заради един удар — падна в най-точния момент за него. Противникът ми има голямо сърце, би се докрай, знаех това. Знаех и че не трябва да изпускам нито секунда концентрация… но се случва.

В големия спорт е така — двама напълно подготвени бойци и една грешка може да реши всичко", каза пред камерата на bTV бургазлията. Цялата бойна гала се излъчи на живо на онлайн платформата VOYO.

"Загубите не са ми чужди, нито на ринга, нито в живота..."

Може би трябваше да поема риска — мачът можеше да приключи по-рано и в моя полза.

Но това са уроците. Понякога най-болезнените са най-ценните. Загубите не са ми чужди, нито на ринга, нито в живота... Най-важното е да не се ровиш прекалено в миналото. Продължаваш напред, гледаш къде си сбъркал, анализираш и работиш. Само така растеш. Ако се оставиш да те преследват грешките, ще копаеш все по-надолу. По-добре е да видиш ясно къде да се поправиш — и да го направиш", скромен е Стоян.

Затова днес, тръгвайки си от Токио, вместо да гледаме назад, гледаме напред. Към следващата битка и следващия рунд. Пътят към върха е за тези, които не се страхуват от трудното.

А Стоян не се страхува!

