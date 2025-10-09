Опитите, които донесоха златото на Карлос Насар (ВИДЕО)

Той го направи отново! Карлос Насар е световен шампион за трети път, след като осъществи подвиг във Фьорде (Норвегия)!

Родният щангист преживя кошмар в изхвърлянето със само един успешен опит - на 173 кг, но триумфира с 3 перфектни изпълнения в изтласкването и световен рекорд от 222 кг.

Опитите до поредното злато

Изхвърляне - 173 кг

Изхвърляне - 178 кг

Изхвърляне - 182 кг

Изтласкване - 210 кг

Изтласкване - 219 кг

Изтласкване - 222 кг (нов световен рекорд в движението)

Сред легендите

Така, само на 21 години, Насар вече има олимпийско злато, 2 световни и 3 европейски титли. С 3 световни титли Карлос Насар се изравни с големите имена в родните щанги: Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев и при жените – Милена Трендафилова.

Бившият национален треньор Иван Иванов има 4 титли, а Янко Русев – 5.

№1 в света – Василий Алексеев (СССР) е с 8 титли. След него с по 7 са Наим Сюлейманоглу (Турция, 2 за България), Юрик Варданян (СССР) и Лаша Талахадзе (Грузия). По 6 титли имат Йозеф Графл (Австрия), Томи Коно (САЩ), Джон Дейвис (САЩ), Йошинобу Мияке (Япония) и Давид Ригерт (СССР).

