Новият звяр на подиума – с техниката на легенда (ВИДЕО)

Когато говорим за сила, дух и злато – има едно име, което звучи като гръм от миналото, но все още кара щангите да треперят.

Асен Златев – олимпийски шампион, жива легенда и човекът, който превърна вдигането на тежести в изкуство.

Днес неговото наследство не просто живее – то се развива. С нова техника, вдъхновена от самия Златев, Карлос Насар излиза за третата си световна титла.

Енергията е нова, фокусът - кристален

Тялото – прецизно настроено, движението – чиста геометрия на силата.

"Той ми обърна много внимание върху техниката. Всичко е направено съобразно с тялото ми — така че да няма повече травми", признава Карлос, който може да сбъдне неосъществената мечта на шампиона от Москва'80 - да стане двукратен олимпийски първенец.

И когато ученикът говори така за своя вдъхновител, знаеш, че не просто ще се вдигат килограми. Ще се пише история!

Часът и мястото са известни - четвъртък, 20:30 ч., пряко по RING и на VOYO.

Световният рекордьор Карлос Насар тръгва към нова златна ера – под знака на Златев.

Следете всичко най-интересно от Норвегия със специалните ни пратеници във Фьорде - Калоян Кюркчиев и Петър Джанаваров.

Цялото интервю с олимпийския шампион може да гледат днес от 16:00 часа в YouTube канала на bTV Media Group.

