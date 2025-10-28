От любимец до злодей: Кой е Ландо Норис?

Ландо Норис преживява сезон, който може да промени не само кариерата му, но и начина, по който феновете възприемат звездите на Формула 1. 25-годишният пилот на Макларън, дълго време символ на свежест и харизма, днес е в центъра на буря от освирквания, теории на конспирацията и разделени мнения - докато е по-близо от всякога до световната титла.

Освиркан на подиума

Норис беше освиркан на два подиума през сезона - първо в Монца, а след това и след победата си в Мексико. Причината? Част от феновете смятат, че Макларън фаворизира британеца за сметка на съотборника му Оскар Пиастри.

В Италия именно след объркани отборни нареждания се роди напрежение: след по-бавен питстоп Норис изостана зад Пиастри, но пристигна инструкция позицията да му бъде върната. Австралиецът се подчини, макар и с нежелание - и така тръгнаха слуховете за "вътрешна политика" в McLaren.

Иронично, само година по-рано ролите бяха разменени - самият Норис бе помолен да отстъпи първото място на Пиастри в Унгария.

Да реагират както искат

След Гран при на Мексико Норис остана спокоен пред медиите - и дори самоироничен. "Честно казано, не знам защо ме освиркват. Хората имат право да реагират както искат. Аз само се смея - ситуацията е забавна. Разбира се, бих предпочел аплодисменти, но не мога да го контролирам."

Попитан дали би върнал спечелените в Монца три точки, за да спре критиките, той отговори: "Ако хората искат да вярват в това - тяхно право е. В отбора винаги сме се стремили към честност. Както Оскар заслужи победата в Будапеща, така и аз заслужавах да съм отпред в Монца. Просто така се развиха нещата."

Промяната в образа

Само преди година Норис беше лицето на "новото поколение" - откровен, усмихнат и борещ се срещу доминацията на Макс Верстапен. Днес, когато оглавява класирането с точка пред Пиастри, част от феновете виждат в него не идол, а амбициозен антагонист.

Пилотът дори временно излезе от социалните мрежи заради онлайн атаки, които засегнаха и приятелката му Маргарита Корсейро.

Контрастът е силен - това е същият човек, който спечели симпатии с откровените си признания за психичното здраве и подкрепата си за фондацията Mind, партньор на Макларън.

Новата ера на Ландо

Норис вече не е просто момчето от Бристол с чувство за хумор. Той е зрял претендент за титлата - по-хладнокръвен, по-фокусиран и по-малко склонен да се харесва на всички.

В родината си обаче подкрепата остава непоклатима. На "Силвърстоун" феновете му дори създадоха собствен сектор - Landostand - като билетите се разпродадоха за два часа.

Сред почитателите му е и капитанът на английския национален отбор по футбол Хари Кейн, който го поздрави след Гран при на Испания.

На крачка от историята

Ако Норис успее да се пребори за титлата, той ще стане първият британски шампион от пет години насам.

Но пътят към трона вече не е просто надпревара с Верстапен или Пиастри - а тест за характер, устойчивост и способност да останеш верен на себе си, дори когато светът настръхне, че си злодеят в собствената си приказка.