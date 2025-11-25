Отиде си голямо име в родния спорт

Българският спорт загуби голямо име... На 88 години си отиде Станчо Колев - двукратен олимпийски вицешампион по борба свободен стил и спортист на Стара Загора за 20-ти век.

Колев е олимпийски вицешампион в кат. до 63 кг в свободния стил на борбата от Рим'60 и Токио'64.

Има два сребърни и един бронзов медал от световни първенства.

Поклон пред легендата

С решение на Общинския съвет на Стара Загора на 23 ноември 2000 г. Колев е обявен за почетен гражданин. Определението на спортните журналисти в града за него е: най-елегантния борец и джентълмен на тепиха, ярък талант с желязна воля, пример за феърплей и спортен хъс.

Поклонението ще се състои на 27 ноември 2025 г., от 12:00 до 13:30 часа в Траурен комплекс "Хадес". Погребението ще се извърши в същия ден от 14:00 ч. в с. Плоска могила.

Спортната редакция на bTV поднася съболезнования на близките на Станчо Колев!

