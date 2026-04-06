bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Паднахме от Киргизстан на хокей насред София

На старта на световното първенство

Паднахме от Киргизстан на хокей насред София

Мъжкият национален отбор на България по хокей загуби с 3:5 (1:2, 1:0, 1:3) от Киргизстан насред София в първия си мач от световното първенство, дивизия II, група Б.

Денис Попов даде аванс на гостите, а Иван Ходулов изравни за "лъвовете" след малко над 6 минути на леда. 5 минути преди края на откриващия период Мамед Сейфулов възстанови преднината на Киргизстан. Единственото попадение във втората част беше дело на Мартин Наков за 2:2.

В началото на третия период двата тима си размениха по гол - Александър Титов бе точен за гостите, а Александър Станимиров за "трикольорите".

Абдумалик Сапитов и Сейфулов - с второто си попадение за вечерта, обаче донесоха успеха на киргизстанците.

Програмата

В останалите първи двубои от нашата група Исландия победи Тайван с 6:5, докато Израел надви Нова Зеландия със 7:6.

Утре България приема Израел. Следват мачове с Нова Зеландия на 9 април, Исландия на 11 април и Тайван на 12 април. Победителят в турнира в столицата печели промоция за група А на дивизията. Останалият на дъното пък отива в група А на дивизия III.

 
Тагове:

България София национален отбор хокей киргизстан световно домакин турнир загуба

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV