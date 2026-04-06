Паднахме от Киргизстан на хокей насред София

Мъжкият национален отбор на България по хокей загуби с 3:5 (1:2, 1:0, 1:3) от Киргизстан насред София в първия си мач от световното първенство, дивизия II, група Б.

Денис Попов даде аванс на гостите, а Иван Ходулов изравни за "лъвовете" след малко над 6 минути на леда. 5 минути преди края на откриващия период Мамед Сейфулов възстанови преднината на Киргизстан. Единственото попадение във втората част беше дело на Мартин Наков за 2:2.

В началото на третия период двата тима си размениха по гол - Александър Титов бе точен за гостите, а Александър Станимиров за "трикольорите".

Абдумалик Сапитов и Сейфулов - с второто си попадение за вечерта, обаче донесоха успеха на киргизстанците.

В останалите първи двубои от нашата група Исландия победи Тайван с 6:5, докато Израел надви Нова Зеландия със 7:6.

Утре България приема Израел. Следват мачове с Нова Зеландия на 9 април, Исландия на 11 април и Тайван на 12 април. Победителят в турнира в столицата печели промоция за група А на дивизията. Останалият на дъното пък отива в група А на дивизия III.