По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК

Нов епизод в съдебната сага за властта в Българския олимпийски комитет. Състав на СГС отмени избора на Весела Лечева като председател на общото събрание на 19 март. Отменен също така е изборът на изпълнително бюро и контролен съвет.

Решението е по обединено дело по исковите молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. То е взето при присъствието на Весела Лечева и Слави Бинев като трети лица - помагачи. Решението подлежи на обжалване в апелативния съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Като основания са посочени обстоятелства като:

- нарушение на чл. 32, ал. 3 от Устава на БОК при връчване на поканата за събранието, изразяващо се в неизпращането ѝ индивидуално на имейл или по пощата най-малко 1 месец преди заседанието до всички членове на сдружението, а само до част от тях;

- нарушение на чл. 35, ал. 1 от Устава, изразяващо се в това, че кандидатурата за председател на Лечева е подадена на 27.02.2025 г., което е по-късно от посочения срок от 20 дни преди датата на провеждане на събранието;

- делегатът на федерацията по хокей на трева не е имал изрично пълномощно за участие в събранието;

- в събранието, като представител на БФБорба е участвал бившият, а не новоизбраният председател Станка Златева;

- делегатите са гласували с делегатски карти, които не са поименни и т.н.

Всички тези обстоятелства се отнасят към екипа на Стефка Костадинова, който организира събранието на 19 март. Тогавашният генерален секретар Белчо Горанов пък обжалва собствените си действия.

Различни решения

По две от предишните дела в СГС по казуса пък решенията са в полза на Лечева. На 29 октомври друг състав отхвърли три отделни жалби – на федерацията по бадминтон и на присъединилите се към нея Живко Вангелов и Пламен Кръстев. На 17 ноември пък беше отхвърлен искът на федерацията по вдигане на тежести. Бившият председател на централата Стефан Ботев обаче обжалва на втора инстанция.

Битката продължава

Самият Ботев води битка за властта в щангите, където беше сменен от Асен Златев след извънредно общо събрание. Изборът на олимпийския шампион от Москва 1980 се оспорва от три клуба. Адвокат на представителите им е Теодора Златева, която защитава и Стефка Костадинова.

Продължават да текат и други дела относно управлението на БОК, включително по искова молба на федерацията по борба.

Лечева беше избрана пред Костадинова през 19 март, но след това дългогодишният президент на БОК запечата централата с полиция и последваха няколко дела.

Самата Костадинов на няколко пъти подчерта, че тя не оспорва честността на изборите, но по устав всеки член на БОК имал право да го прави. След това отхвърли всички реални предложения на Лечева за съвместно управление до края на съдебната сага, но дебело подчерта нещо - че ако съдът прецени, самата тя на мига ще освободи поста.

В края на септември Международния олимпийски комитет потвърди избора на Лечева.