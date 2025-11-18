bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бунтът срещу Лечева се пропука – съдът пак реши в нейна полза

Седем жалби, две решения в битката за БОК

Бунтът срещу Лечева се пропука – съдът пак реши в нейна полза
Lap.bg

Софийският градски съд постанови второ решение в полза на Весела Лечева. С определение 1623 от 17 ноември 2025 г. съдия Венета Цанкова окончателно отхвърли иска на федерацията по вдигане на тежести, която оспорваше законността на избора ѝ за председател на Българския олимпийски комитет, както и легитимността на новото Изпълнително бюро и Контролния комитет.

Така съдът потвърди, че решенията на Общото събрание на БОК от 19 март са взети законосъобразно и не подлежат на отмяна. Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд, но срокът е само 14 дни.

МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)

Това е вторият удар по серията от общо седем жалби, подадени след победата на Лечева, основно от индивидуални членове и федерации, подкрепяли предишния президент на БОК Стефка Костадинова.

Друг състав на СГС вече бе отхвърлил три отделни жалби 

На 29 октомври друг състав на СГС вече бе отхвърлил три отделни жалби на федерацията по бадминтон и на присъединилите се към нея Живко Вангелов и Пламен Кръстев. Срокът за обжалване на това решение е изтекъл, но засега няма публична информация дали те са потърсили втора инстанция.

Снимка: Lap.bg

Продължават да текат и останалите дела сред тях жалбата на дългогодишния генерален секретар Белчо Горанов, подкрепен от Христо Марков и Атанас Търев, както и индивидуалната жалба на Пламен Кръстев. Иск е подала и федерацията по борба.

Докато съдебните битки продължават, Лечева вече действа активно в ролята си на председател, включително като част от делегацията, придружаваща новия президент на МОК Кърсти Ковънтри по време на нейното първо посещение в Европейската комисия.

Признаха избора на Весела Лечева за председател на БОК

 
Избори весела лечева европейски съюз дела мок решение стефка костадинова бок оспорване определение Кърсти Ковънтри

