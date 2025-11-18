Бунтът срещу Лечева се пропука – съдът пак реши в нейна полза

Софийският градски съд постанови второ решение в полза на Весела Лечева. С определение №1623 от 17 ноември 2025 г. съдия Венета Цанкова окончателно отхвърли иска на федерацията по вдигане на тежести, която оспорваше законността на избора ѝ за председател на Българския олимпийски комитет, както и легитимността на новото Изпълнително бюро и Контролния комитет.

Така съдът потвърди, че решенията на Общото събрание на БОК от 19 март са взети законосъобразно и не подлежат на отмяна. Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд, но срокът е само 14 дни.

Това е вторият удар по серията от общо седем жалби, подадени след победата на Лечева, основно от индивидуални членове и федерации, подкрепяли предишния президент на БОК Стефка Костадинова.

Друг състав на СГС вече бе отхвърлил три отделни жалби

На 29 октомври друг състав на СГС вече бе отхвърлил три отделни жалби – на федерацията по бадминтон и на присъединилите се към нея Живко Вангелов и Пламен Кръстев. Срокът за обжалване на това решение е изтекъл, но засега няма публична информация дали те са потърсили втора инстанция.

Снимка: Lap.bg

Продължават да текат и останалите дела – сред тях жалбата на дългогодишния генерален секретар Белчо Горанов, подкрепен от Христо Марков и Атанас Търев, както и индивидуалната жалба на Пламен Кръстев. Иск е подала и федерацията по борба.

Докато съдебните битки продължават, Лечева вече действа активно в ролята си на председател, включително като част от делегацията, придружаваща новия президент на МОК Кърсти Ковънтри по време на нейното първо посещение в Европейската комисия.

