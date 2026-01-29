По-големият е в затвора, по-малкият - на пистата

Даря Олесик и Павел Репилов ще представят Русия в шейните на Олимпийските игри 2026 в Милано/Кортина, които започват на 6 февруари.

За 23-годишния Павел това е шанс да се утвърди като звезда и да излезе от сянката на по-големия си брат Роман – трикратен световен шампион, който обаче ще гледа брат си от... следствения арест в Красноярск.

11 милиона за шейни

Роман е обвинен в присвояване на 11 милиона рубли, отпуснати за закупуване на шейни за руските национални отбори, а делото срещу него е насрочено за 20 февруари 2026 г. Съдебният процес и арестът му хвърлят сянка върху подготовката на Павел и цялото семейство, тъй като той не само губи подкрепата на брата си, но и е изправен пред психологически натиск в най-важното състезание в кариерата си.

Кариера

Павел е роден през 2002 г. в Дмитров и израства в спортно семейство. Още като юноша впечатлява с медали на Младежките олимпийски игри (злато в щафетата, сребро индивидуално) и доминира в руските първенства за юноши.

Преминаването към мъжкия спорт е трудно – травма го спира на световно първенство през 2021 г., но през 2022 г. той печели титли на руското първенство и получава званието „Майстор на спорта“.

През 2025 г. Павел получава неутрален статут и извоюва олимпийска квота, като побеждава основния си конкурент само с три точки.

