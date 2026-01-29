bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
По-големият е в затвора, по-малкият - на пистата
Уникална история на старта на Олимпийските игри
Други

По-големият е в затвора, по-малкият - на пистата

Уникална история на старта на Олимпийските игри

Даря Олесик и Павел Репилов ще представят Русия в шейните на Олимпийските игри 2026 в Милано/Кортина, които започват на 6 февруари.

За 23-годишния Павел това е шанс да се утвърди като звезда и да излезе от сянката на по-големия си брат Роман – трикратен световен шампион, който обаче ще гледа брат си от... следствения арест в Красноярск.

11 милиона за шейни

Роман е обвинен в присвояване на 11 милиона рубли, отпуснати за закупуване на шейни за руските национални отбори, а делото срещу него е насрочено за 20 февруари 2026 г. Съдебният процес и арестът му хвърлят сянка върху подготовката на Павел и цялото семейство, тъй като той не само губи подкрепата на брата си, но и е изправен пред психологически натиск в най-важното състезание в кариерата си.

Дафовска беше шампионка, когато той прохождаше – днес той е аут от отбора

Кариера

Павел е роден през 2002 г. в Дмитров и израства в спортно семейство. Още като юноша впечатлява с медали на Младежките олимпийски игри (злато в щафетата, сребро индивидуално) и доминира в руските първенства за юноши.

Преминаването към мъжкия спорт е трудно – травма го спира на световно първенство през 2021 г., но през 2022 г. той печели титли на руското първенство и получава званието „Майстор на спорта“.

През 2025 г. Павел получава неутрален статут и извоюва олимпийска квота, като побеждава основния си конкурент само с три точки.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)
Тагове:

арест Русия брат шампион олимпийски игри квоти спускане с шейни МиланоКортина Даря Олесик Павел Репилов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис

Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис
Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8 (ВИДЕО)

Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8 (ВИДЕО)
Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата (ВИДЕО)

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата (ВИДЕО)
Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите (ВИДЕО)

Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите (ВИДЕО)
Помощникът на Димитър Пенев: Всичко от него остава в сърцата ни (ВИДЕО)

Помощникът на Димитър Пенев: Всичко от него остава в сърцата ни (ВИДЕО)

Последни новини

Всичко или нищо! Големият тест за Лудогорец срещу Ница (ВИДЕО)

Всичко или нищо! Големият тест за Лудогорец срещу Ница (ВИДЕО)
Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис

Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис
ПСЖ и Нюкасъл направиха самоубийствен хикс в Париж (ВИДЕО)

ПСЖ и Нюкасъл направиха самоубийствен хикс в Париж (ВИДЕО)
Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите (ВИДЕО)

Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV