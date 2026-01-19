bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Починалият" ММА боец от катастрофата със сина на Кадиров: Не ме погребвайте!

Хамзат Чимаев изненада всички с видео

Изненадващо видео "от отвъдното" шокира света на бойните спортове! Герой в него е Хамзат Чимаев. 

На пръв поглед няма нищо нередно в това той да се появи с изказване в профила си в социалните мрежи. Но трябва да споменем, че 31-годишният Чимаев бе обявен за мъртъв след катастрофа в Грозни. 

Това е същият инцидент, след който се смята, че синът на лидера на Чечня Рамазан Кадиров - Адам, е в тежко състояние

Слуховете

Катастрофата се случи на фона на слуховете, че самият Рамазан Кадиров е с влошено здраве заради бъбречна недостатъчност. 

Първоначалните данни бяха, че заедно с Адам в колата е бил и Чимаев, като той е загинал. 

ММА боецът опроверга това по възможно най-категоричен начин, като публикува видео, в което се казва: "Живи сме, не умряхме, може би някой е искал да ни убие. В Абу Даби времето не е лошо. Не ме погребвайте."

Шампион

Преди да се захване с ММА, Чамаев е бил борец, като има три златни медала от национални първенства на... Швеция в свободната борба. 

Той е непобеден в октагона, като последният му мач е от август 2025. Той бе под номер 15 в професионалната му кариера. 

Смята се, че Чамаев е близък до семейството на Кадиров. Рамазан Кадиров го подкрепяше през битката му срещу COVID преди 3 години, когато ММА боецът за кратко се оттегли от професионалния спорт.

