България скърби за легендата Боян Радев, който си отиде на 83 години. "Почивай в мир, шампионе!", написаха от футболния Левски в социалните мрежи.

Трогателни думи на великия борец посвети и избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

"Отиде си легендата на българската борба Боян Радев. Той е един от най-великите спортисти в олимпийската ни история, пример за поколения състезатели и треньори", написа тя.

Образът му остава в паметта на поколения българи

"Боян Радев е двукратен олимпийски шампион по борба, член на Залата на славата на световната борба, носител на най-високото държавно отличие – орден „Стара планина“. Неговият принос за развитието на спорта в България надхвърля титлите и медалите, а яркият му образ остава в паметта на поколения българи. Поклон пред светлата му памет.", добави Лечева.

"Напусна ни големият Боян Радев - една от най-великите личности в историята на българската борба. Горд българин, който преследваше победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. Човек с непреходни ценности и завети, които следват поколения атлети. Шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството. Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба!", написа президентът Румен Радев.

"Поклон пред паметта на големия български спортист и меценат г-н Боян Радев!", сподели примата на българската музика - Лили Иванова.

Един от най-великите

Боян Радев е първият двукратен олимпийски шампион на България. Той има титли в класическата борба от Игрите в Токио 1964 и Мексико 1968.

Освен това Боян Радев е световен шампион от Толедо 1966.

Животът

Роден е на 25 февруари 1942 година в село Мошино, днес квартал на Перник. Произхожда от бедно семейство и има по-малък брат, който също се занимава с борба.

Още от малък започва да изкарва хляба си с работа, а една случка преобръща живота на малкия Боян. В една обедна почивка отива за вода до чешмата и там го среща Тодор Иванчев. Бившият борец е впечатлен от телосложението на Боян и го кани същата вечер да отиде в залата, за да се пробва на борба.

Още с първото си стъпване на тепиха Боян побеждава четирикратния шампион на Софийска област. Голяма част от кариерата му преминава в отбора на Левски Спартак, където са и най-големите му постижения.

Снимка: Lap.bg

Медали

Първият му медал е от световното първенство през 1962 година в Толедо. Тогава взима сребро.

Две години по-късно обаче той стъпва на върха на света, като печели олимпийски медал на Игрите в Токио. В следващото издание на Игрите Радев отново е над всички - първо място в Мексико през 1968 година.

Междувременно той става световен шампион през 1966 година в Толедо, световен вицешампион през 1962 и 1967 година и европейски вицешампион през 1968 година.

Избран е за Спортист на годината 3 пъти - през 1964, 1967 и 1968 година. Обявен е за Заслужил майстор на спорта. През 2009 е включен в "Залата на славата" на световната борба и е удостоен с най-високото отличие на Международната федерация по борба - "Златна огърлица".

Снимка: bgnes

Той е първият спортист, избран от Международния олимпийски комитет, който е награден с отличието "Пиер дьо Кубертен" за особени заслуги към олимпийското движение. Той също така е носител и на наградата на Международния олимпийски комитет "Спорт и изкуство".

А през 2002 година той е удостоен с най-високото държавно отличие - орден "Стара планина" (първа степен) за неговите заслуги към спорта.

Снимка: Lap.bg

На 24 април 2014 година Боян Радев е избран за "Спортист на века" в Спортен клуб Левски. Церемонията е проведена в музея на спорта на националния стадион "Васил Левски" и е по случай вековния юбилей на "синия" клуб.

Освен като борец, Боян Радев е и един от най-големите дарители в България. Той е обявен за дарител №1 на Националния исторически музей, като там има зала на негово име - "Дарение Боян Радев".

Спортната редакция на bTV поднася дълбоките си съболезнования на семейството и близките на великия Боян Радев!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER