Получи помощ от Скалата, после се отрече от родителите си (ВИДЕО)

Изповедта на ММА боеца Темба Горимбо шокира феновете

Получи помощ от Скалата, после се отрече от родителите си (ВИДЕО)

Зимбабвийският ММА боец Темба Горимбо шокира с изповед. В интервю пред Лари Мадоуо за предаването "Африкански гласове" по CNN, той разказа за травмите на детството, липсата на подкрепа от близките и подадената ръка от Дуейн "Скалата" Джонсън преди историческия пробив в UFC.

"Аз не принадлежа на Зимбабве. Аз принадлежа на вселената. Принадлежа на всеки един човек, който иска да черпи вдъхновение от мен. Когато умра, не е нужно да бъда погребан в моето село. Когато умра, изгорете тялото ми и хвърлете праха ми в националния парк "Крюгер". Това е моето желание", заяви първият от Зимбабве, записал победа в бойната верига.

"Вече не говоря с никого от членовете на семейството. С никого. Изтрил съм ги от телефона си. Всички. Блокирал съм ги. Обичам семейството си, но отдалеч... Никой в Зимбабве не ме подкрепи, включително собственото ми семейство. Имах тази мечта сам. Преследвах я сам. Хората ми се смееха, когато правех това"

Предаден от свои

Именно отсъствието на рамо, на което да се облегне, довежда до разочарование и изолация. Тогава се появява неочакван спасител - легендарният кечист и актьор Дуейн Джонсън, от когото получава къща през 2023 г. Преди това спи на диван в залата на ММА Мастърс.

Сега Горимбо живее в Маями, Флорида, със съпругата и двете си деца.

"Не принадлежа на определена държава, защото искам да бъда свободен. Когато съм свободен, съм щастлив. А когато съм щастлив, съм опасен!", каза Горимбо.

35-годишният боец, носещ прякора Отговора, има 20 мача при професионалистите. Спечелил е 14, 2 от които с нокаут. Последните два обаче завършиха с поражение за него - от Висенте Луке и Джеремая Уелс.

