Получи помощ от Скалата, после се отрече от родителите си (ВИДЕО)

Зимбабвийският ММА боец Темба Горимбо шокира с изповед. В интервю пред Лари Мадоуо за предаването "Африкански гласове" по CNN, той разказа за травмите на детството, липсата на подкрепа от близките и подадената ръка от Дуейн "Скалата" Джонсън преди историческия пробив в UFC.

"Аз не принадлежа на Зимбабве. Аз принадлежа на вселената. Принадлежа на всеки един човек, който иска да черпи вдъхновение от мен. Когато умра, не е нужно да бъда погребан в моето село. Когато умра, изгорете тялото ми и хвърлете праха ми в националния парк "Крюгер". Това е моето желание", заяви първият от Зимбабве, записал победа в бойната верига.

"Вече не говоря с никого от членовете на семейството. С никого. Изтрил съм ги от телефона си. Всички. Блокирал съм ги. Обичам семейството си, но отдалеч... Никой в Зимбабве не ме подкрепи, включително собственото ми семейство. Имах тази мечта сам. Преследвах я сам. Хората ми се смееха, когато правех това"

He's the first Zimbabwean to win a UFC fight but he wants nothing to do with the country, or his family. He has blocked them all.



"If I die, burn my body and throw my dust at Kruger National Park," Themba Gorimbo told me. "Nobody in Zimbabwe supported me, not even my family." pic.twitter.com/9K69F4AecB — Larry Madowo (@LarryMadowo) January 24, 2026

Предаден от свои

Именно отсъствието на рамо, на което да се облегне, довежда до разочарование и изолация. Тогава се появява неочакван спасител - легендарният кечист и актьор Дуейн Джонсън, от когото получава къща през 2023 г. Преди това спи на диван в залата на ММА Мастърс.

Сега Горимбо живее в Маями, Флорида, със съпругата и двете си деца.

"Не принадлежа на определена държава, защото искам да бъда свободен. Когато съм свободен, съм щастлив. А когато съм щастлив, съм опасен!", каза Горимбо.

35-годишният боец, носещ прякора Отговора, има 20 мача при професионалистите. Спечелил е 14, 2 от които с нокаут. Последните два обаче завършиха с поражение за него - от Висенте Луке и Джеремая Уелс.

