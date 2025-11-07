bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Преди изборите: Кандидатът за президент Иван Колев обеща по-висок бюджет за леката атлетика

Общото събрание е в събота

Преди изборите: Кандидатът за президент Иван Колев обеща по-висок бюджет за леката атлетика
БГНЕС

Кандидатът за президент на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Иван Колев се ангажира да увеличи значително бюджета на централата през следващите две години за подпомагане развитието на българската атлетика и постигането по-силни резултати, особено сред младите състезатели.

След скандалите: Новият президент на леката атлетика иска промяна в Устава

Това е един от основните акценти в програмата на Колев, ако той бъде избран за ръководител на организацията на предстоящото Общо събрание на БФЛА, което ще се състои на 8 ноември от 14:30 часа в залата за събития на училище "Свети Георги" на бул. Никола Вапцаров“ 47 в София.

Високи цели

Иван Колев си поставя високи цели и амбициозен план-програма, което ще изисква по-висок бюджет за федерацията и публично-частно партньорство. В момента БФЛА разчита изключително на субсидия от държавата по линия на Министерство на младежта и спорта в размер на 2 милиона лева годишно. Още през следващия сезон Колев се ангажира да осигури чрез спонсори допълнителни 350 хиляди лева, а през 2027-а - още 500 хиляди лева на година.

Финансовите средства вече са договорени и ще бъдат подсигурени от водещи бизнеси в страната.

Паралелно с осигуряването на частен капитал, кандидатът за президент на БФЛА ще преговаря с Министерството на спорта за увеличаване на финансирането от държавата.

Иван Колев: Фарс! Карамаринов бламира общото събрание (ВИДЕО)

Минимум 75% от спонсорските средства, но не по-малко от 250 хиляди лева годишно, да се изразходват за подпомагане и разширяване на програмата за подрастващите атлети, предлага още кандидатът за президент на българската атлетика, както и гарантиране на пълна прозрачност и отчетност на финансите на БФЛА чрез формиране на комисия по бюджет и финанси към УС на БФЛА с членове-представители на клубовете.

Снимка: БГНЕС

С допълнителните спонсорски средства, които ще бъдат набавени, централата ще обезпечи богат спортен календар от вътрешни и международни състезания, които ще помогнат за израстване и утвърждаване на българските състезатели и техните треньори. Увеличаване на броя на лекоатлетическите писти в България, които в момента се броят на пръстите на едната ръка, изграждането на подходяща спортна база, повишаване броя на картотекираните състезатели с 25% до поне 4000, организиране на минимум две състезания в зала през зимата и зонални състезания на открито по региони през лятото, най-вече за деца, юноши и девойки младша и старша възраст, са другите ключови точки в плана на Иван Колев.

Организиране и финансово подсигуряване на минимум едно международно състезание в зала и едно на открито, също е сред целите.

"Извън европейско и световно първенство или олимпийски игри, федерацията трябва да осигурява възможност за изява на поне двама състезатели младша и старша възраст от всяка дисциплина на минимум едно състезание годишно извън България“, счита кандидатът за президент на БФЛА.

Сред целите, които си поставя Иван Колев, са още:

- Два масови старта годишно за деца до 12 г. във всеки български областен град чрез партньорство с общините и клубовете;

- Минимум 24 състезания в кросови, шосейни и планински бягания за юноши, девойки, мъже и жени, като две от тези състезания да бъдат на 21 км и две в маратонската дистанция;

- Провеждане на национален шампионат за младежи под 23 г.;

- Формиране на зони и квалификации за деца под 14 г.;

- Преустановяване на практиката шампионатите в различните възрастови групи да се струпват в един уикенд;

- По-изгодни и еднакви за всички клубове, състезатели и треньори условия за хотели и бази и др.

Стимулиране

Сериозно внимание в плана на Колев е отделено на програмата за стимулиране и израстване на състезатели и треньори чрез премии и награден фонд. Силен акцент е и популяризирането на леката атлетика сред подрастващите и в обществото, превръщането й в много по-масов спорт, повишаването на имиджа и издигането на обществения статус на състезатели, треньори и клубове. В тази връзка се предлага създаване на силна и разпознаваема марка "Българска атлетика", която да носи национална гордост за атлети, треньори и деятели и да бъде високо ценена от обществото. Успешното позициониране на този бранд ще повиши обществената му популярност и ще засили влиянието на леката атлетика в България.

Трябва да възродим българската лека атлетика до високото ниво, на което беше и да я превърнем отново в онзи масов спорт сред младите, който е била. По този начин, както и чрез постижения и успехи на пистата, можем да дадем добър пример за подражание на подрастващите и добра алтернатива на дългото и безсмислено екранно време, което младите прекарват на телефоните си. Това ще ни гарантира и по-здрава нация”, убеден е Иван Колев.

Тереза Маринова: За истинска атлетика ни трябва коренна промяна (ВИДЕО)

Битката за президент на БФЛА

Снимка: Lap.bg

Иван Колев влиза в битка за президент на БФЛА с Георги Павлов. Павлов бе избран за шеф на централата на 1 август, но след подадени жалби в Софийски градски съд вписването му в Търговския регистър бе спряно. Името на Павлов бе вписано като председател на БФЛА и в официалния сайт на световната атлетика, но въпреки това бе насрочено ново Общо събрание за шефския пост. Изборът ще бъде в събота (8 ноември).

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

Избори лека атлетика общо събрание георги павлов иван колев президент на бфла

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Желан от ЦСКА даде тон на Ференцварош за победа над Лудогорец (ВИДЕО)

Желан от ЦСКА даде тон на Ференцварош за победа над Лудогорец (ВИДЕО)
Кирил Десподов и ПАОК пометоха Йънг Бойс (ВИДЕО)

Кирил Десподов и ПАОК пометоха Йънг Бойс (ВИДЕО)
Димитър Митов записа суха мрежа в Европа (ВИДЕО)

Димитър Митов записа суха мрежа в Европа (ВИДЕО)
Кристиано Роналдо: Не си броя колите, около 40 са (СНИМКИ)

Кристиано Роналдо: Не си броя колите, около 40 са (СНИМКИ)

Последни новини

От Хасково до Москва: Име, което ще се помни вечно (ВИДЕО)

От Хасково до Москва: Име, което ще се помни вечно (ВИДЕО)
Комичен пропуск не попречи на Рома да закотви Рейнджърс (ВИДЕО)

Комичен пропуск не попречи на Рома да закотви Рейнджърс (ВИДЕО)
Желан от ЦСКА даде тон на Ференцварош за победа над Лудогорец (ВИДЕО)

Желан от ЦСКА даде тон на Ференцварош за победа над Лудогорец (ВИДЕО)
Кирил Десподов и ПАОК пометоха Йънг Бойс (ВИДЕО)

Кирил Десподов и ПАОК пометоха Йънг Бойс (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV