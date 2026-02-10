Пряко в ефир: Медалист от игрите призна изневяра (ВИДЕО)

Пореден медал за Норвегия на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Дотук нищо необичайно. Бронзът на Стурла Холм Легрейд в индивидуалния старт на 20 км обаче беше последван от налудничаво интервю.

Докато спортистът спокойно говореше за отличието си, изражението му рязко се промени. И със сълзи в очите той произнесе импровизирана и емоционална реч пряко в ефира на норвежката телевизия NRK.

"Това е важен медал, първият ми индивидуален, и искам да благодаря на всички, които ми помогнаха", започна Струла.

Със сълзи в очите

След това обаче интервюто пое в неочаквана посока.

"Но има един човек, с когото искам да споделя този медал и който може би не ме гледа днес. Преди шест месеца срещнах жената на живота си. Най-красивият и най-мил човек на света. А преди три месеца направих най-голямата грешка в живота си: изневерих ѝ".

28-годишният Легрейд - олимпийски шампион с щафетата от Пекин преди 4 години, продължи с безжалостна самокритика.

Социално самоубийство

"Признах й преди седмица и това бяха най-лошите 7 дни в моя живот. Вероятно много хора ме гледат по различен начин сега, но аз гледам само нея."

"Не знам какво искам да направя по въпроса, но спортът е на заден план. Гледам само нея. Приемам последствията, но се надявам това социално самоубийство да ѝ покаже колко много я обичам."