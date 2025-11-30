Топ завръщане на европейски шампион за България! Първенецът на Стария континент в кат. до 56 кг Валентин Христов отново ще вдига за родината.

В момента той изтърпява допинг наказание и ще се завърне на подиума на 14 декември. Щангистът чака официално разрешение да представя страната ни.

От март 2012 г. Христов и Боянка Костова вдигаха за Азербайджан. От българската федерация дадоха тогава разрешение на двамата да участват за каспийската страна на олимпийските игри в Лондон, а МОК счете, че трансферът е напълно изряден.

Снимка: bTV

Щангистите бяха продадени на Азербайджан за 400 000 евро малко преди световното първенство в Париж година по-рано. Президент на централата ни тогава бе Неделчо Колев.

Отнетото отличие

Христов, роден 31 март 1994 г., спечели бронзов медал в кат. до 56 кг на олимпийските игри в Лондон 2012, който впоследствие му бе отнет. Той все пак остава последният българин, печелил отличие на олимпийски игри за друга страна.

През 2015-а Христов бе хванат с нандролон след световното в Хюстън. За шуменеца, който спечели бронз в кат. до 62 кг в двете движения и в двубоя, това бе второ провинение.

Сега той се готви с помощта на олимпийския шампион от Барселона'92 Иван Иванов.

Снимка: БГНЕС

