bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Продадоха го за 400 000 евро, а сега отново ще вдига за България (ВИДЕО)

Наказанието на Валентин Христов изтича на 14 декември

Топ завръщане на европейски шампион за България! Първенецът на Стария континент в кат. до 56 кг Валентин Христов отново ще вдига за родината.

В момента той изтърпява допинг наказание и ще се завърне на подиума на 14 декември. Щангистът чака официално разрешение да представя страната ни.

От март 2012 г. Христов и Боянка Костова вдигаха за Азербайджан. От българската федерация дадоха тогава разрешение на двамата да участват за каспийската страна на олимпийските игри в Лондон, а МОК счете, че трансферът е напълно изряден.

Снимка: bTV

Щангистите бяха продадени на Азербайджан за 400 000 евро малко преди световното първенство в Париж година по-рано. Президент на централата ни тогава бе Неделчо Колев.

Отнетото отличие

Христов, роден 31 март 1994 г., спечели бронзов медал в кат. до 56 кг на олимпийските игри в Лондон 2012, който впоследствие му бе отнет. Той все пак остава последният българин, печелил отличие на олимпийски игри за друга страна.

През 2015-а Христов бе хванат с нандролон след световното в Хюстън. За шуменеца, който спечели бронз в кат. до 62 кг в двете движения и в двубоя, това бе второ провинение.

Сега той се готви с помощта на олимпийския шампион от Барселона'92 Иван Иванов.

Снимка: БГНЕС

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България завръщане Иван Иванов отличие допинг вдигане на тежести медал шампион европейски азербайджан щангист неделчо колев валентин христов продаден отнет нандролон 400 000

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Първи точки за Никола Цолов във Формула 2
Станка Златева разкри всичко – бойкоти, саботажи и цената на победата! (ВИДЕО)

Станка Златева разкри всичко – бойкоти, саботажи и цената на победата! (ВИДЕО)
Лудогорец победи и за ЧРД на Хьогмо

Лудогорец победи и за ЧРД на Хьогмо
„Проклет сомалийски самозванец!“ Огън по звезда на Ливърпул

„Проклет сомалийски самозванец!“ Огън по звезда на Ливърпул
21-годишен тенисист обяви, че е гей: Гордея се с това, което съм

21-годишен тенисист обяви, че е гей: Гордея се с това, което съм

Последни новини

Арне Слот показа, че в Ливърпул има живот

Арне Слот показа, че в Ливърпул има живот
Лудогорец победи и за ЧРД на Хьогмо

Лудогорец победи и за ЧРД на Хьогмо
Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Първи точки за Никола Цолов във Формула 2
„Ако кокаинът е наркотик, аз съм наркоман“

„Ако кокаинът е наркотик, аз съм наркоман“
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV