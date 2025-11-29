Никола Цолов: Преди 5 години мечтаех да съм в тази позиция! (ВИДЕО)

Въпреки че не дебютира с любимия си №12 във Формула 2, това не попречи на Никола Цолов да запише забележителен резултат. Българският пилот завърши седми в квалификацията за Гран При на Катар.

А ние поглеждаме не към Никола Цолов като пилот, а към Никола Цолов като човек. В специално интервю за bTV Българския лъв разказа за символиката на числото 12 и разкри част от себе - тази извън пистата.

Пред bTV

Кой е Никола Цолов извън болида?

Бих казал, обичам да правя шеги, да се събирам с приятели, да спортувам. Не мога да стоя много време на едно място. Така че извън пистата, може би хората, които ме познават повече, могат да кажат.

Това ли е любимото ти нещо, което правиш в свободното ти време?

В най-свободното ми време, да, със сигурност! Обичам да излизаме, да правим активности. Но не е много времето, в което мога да го правя, но със сигурност това ми е любимото.

Какво обичаш да правиш, освен да се състезаваш?

Каквото се сетя, реално. Нямам проблеми с бойни спортове, обичам да играя боулинг, обичам да играя билярд, да ходя на фитнес, на спа. Каквото и да е, винаги съм за!

Ако можеш за един ден да живееш живота на световноизвестна личност, коя би била тя?

Това е много сложен въпрос. Има няколко със сигурност различни спортисти и като цяло известни личности, може би Коби Брайънт, може би Джъстин Бийбър, не знам, примерно. Не съм се замислял по този въпрос.

Снимка: Lap.bg

Числото 12 има много символика - в годината има 12 месеца, апостолите на Иисус Христос са 12, зодиите са 12, а ти си роден в 12-я месец, роден си на 21-ти и ако обърнеш отново става 12 и караше кола номер 12. Каква символика има това число за теб?

Да, със сигурност. Номер 12 ми е любимият номер, откакто съм първата ми година в картинга и винаги, когато съм имал възможност да го използвам, съм бил номер 12. Във Формула 4 имах избор, ползвах номер 12, беше уникален сезон. И сега тази година имах избор между 10, 11 и 12, заради завършването на отбора миналата година и, разбира се, избрах 12-и номер.

Ако се върнеш 5 години назад, какво би казал на себе си?

Продължавай, въпреки трудните моменти. Има светлина в края на тунела. Винаги, ако не се отказваш, по друг начин се нареждат нещата и със сигурност преди 5 години бих си мечтал да съм в позицията, в която съм в момента и се надявам пак да имам същата визия след още 5 години.

Ти си един от примерите на България за светло бъдеще, какво би посъветвал хората на твоята възраст?

Да си преследват мечтите, да не се отказват. Винаги има светло, не е само тъмна страна и като цяло се получава доброто, когато успееш да се справиш с трудното.

Цолов трябваше да дебютира във Формула 2 от следващия сезон, но след преминаването на Пепе Марти във Формула Е, вратите пред българина се отвориха широко.

Той не разочарова в първия си старт с автомобил от Ф2, като в основното състезание в неделя ще стартира от седма позиция.