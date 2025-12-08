bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Радев прие Насар и заяви: Спортните успехи обединяват нацията

Шампионът във вдигането на тежести се срещна с президента

Шампионът във вдигането на тежести се срещна с президента

Спечелените титли от атлети като Карлос Насар носят световно признание за България и обединяват нацията. Това заяви президентът Румен Радев след срещата си с олимпийския, световен и европейски шампион във вдигането на тежести.

Според държавния глава спортните успехи стимулират хиляди хора да се стремят към победи в името на България.

"Истинският триумф и в спорта, и в живота, изисква достойно отношение, много труд, посветеност, себеотрицание и воля. За мен беше удоволствие да разговаряме за предизвикателствата, успехите и перспективите пред българския спорт с големия човек и спортист Карлос Насар.", отбеляза Радев.

Насар стана Спортист на месец октомври с почти абсолютно единодушие - 28 от 29 възможни гласа. Щангистът е и сред фаворитите за Спортист на годината на 2025 г.

Дългоочакваният подпис

В понеделник Насар подписа публично своя договор с федерацията, слагайки край на спекулациите дали ще представя друга страна.

Карлос отклони примамливи оферти от Бахрейн и Саудитска Арабия, а при обявяването на решението си уточни, че го прави не заради президента Стефан Ботев, а заради всички, които го подкрепят.

В българските щанги се задава и люта битка на титани. На 15 декември настоящият председател – Стефан Ботев, ще се изправи за президенсткото място в българските щанги срещу Асен Златев. Насар публично декларира своята подкрепа към олимпийския шампион от Москва 1980.

Няма драма! Карлос Насар подписа и коригирания договор

