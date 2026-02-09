bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Радослав Янков: Разочарован съм...(ВИДЕО)

„Олимпийски шампион стана 40-годишен, така че ето къде са 4 години...“

С реализъм и доза разочарование се завърна Радослав Янков от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Най-опитният български сноубордист от родния състав говори откровено на летище "Васил Левски" след четвъртото си олимпийско участие. Той се класира за 1/8-финалите, но намери особени поводи за удовлетворение.

Весела Лечева: България е сноуборд!

“И вчера казах, че за деня направих всичко по силите си, но не успях да премина малка разлика. Доволен съм, че успях да вляза във финали, но видяхте, че силите бяха изравнени. Успях да направя добро спускане и съм доволен от карането.” Янков призна, че емоциите след старта са били тежки, но погледът му остава трезв и насочен към по-широката картина на състезанието и спорта.

“Бях разочарован вчера след старта, тъй като това бяха четвъртите ми игри. Условията бяха страхотни, можеше да се раздава газ, както казваме ние. Аз го направих, но не ми достигна.

Тервел Замфиров: Всичко вече е бонус (ВИДЕО)

В топ 16 са хората, които могат да се качат на подиума, така че за мен това е успех. Виждате, че вчера олимпийски шампион стана 40-годишен състезател (бел. ред. - австриецът Бенямин Карл), така че ето къде са 4 години...”, сподели Янков на летището, оставяйки си вратата отворена. До края на сезона в Световната купа в сноуборда остават 4 старта.

 

Тагове:

сноуборд състезание условия олимпийски игри радослав янков Зимни олимпийски игри 18финал миланокортина 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

live
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
Линдзи Вон в интензивното след втора операция!

Линдзи Вон в интензивното след втора операция!
Три години затвор заплашват Давид Пастор

Три години затвор заплашват Давид Пастор
БФС обяви наказанието на Левски

БФС обяви наказанието на Левски
На зимни игри: България - 7 медала, всички съседи - 1

На зимни игри: България - 7 медала, всички съседи - 1

Последни новини

Тервел Замфиров: Всичко вече е бонус (ВИДЕО)

Тервел Замфиров: Всичко вече е бонус (ВИДЕО)
135 000 зрители: Виетнам строи най-големия стадион в света

135 000 зрители: Виетнам строи най-големия стадион в света
НА ЖИВО: Тервел Замфиров с Божията ръка се прибира у дома!

НА ЖИВО: Тервел Замфиров с Божията ръка се прибира у дома!

Пребиха съдията, който предложи брак на приятеля си

Пребиха съдията, който предложи брак на приятеля си
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV