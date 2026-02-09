Радослав Янков: Разочарован съм...(ВИДЕО)

С реализъм и доза разочарование се завърна Радослав Янков от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Най-опитният български сноубордист от родния състав говори откровено на летище "Васил Левски" след четвъртото си олимпийско участие. Той се класира за 1/8-финалите, но намери особени поводи за удовлетворение.

“И вчера казах, че за деня направих всичко по силите си, но не успях да премина малка разлика. Доволен съм, че успях да вляза във финали, но видяхте, че силите бяха изравнени. Успях да направя добро спускане и съм доволен от карането.” Янков призна, че емоциите след старта са били тежки, но погледът му остава трезв и насочен към по-широката картина на състезанието и спорта.

“Бях разочарован вчера след старта, тъй като това бяха четвъртите ми игри. Условията бяха страхотни, можеше да се раздава газ, както казваме ние. Аз го направих, но не ми достигна.

В топ 16 са хората, които могат да се качат на подиума, така че за мен това е успех. Виждате, че вчера олимпийски шампион стана 40-годишен състезател (бел. ред. - австриецът Бенямин Карл), така че ето къде са 4 години...”, сподели Янков на летището, оставяйки си вратата отворена. До края на сезона в Световната купа в сноуборда остават 4 старта.