Тервел Замфиров: Всичко вече е бонус (ВИДЕО)

Тервел Замфиров се завърна на родна земя, след като спечели първия медал за България от Зимни олимпийски игри от 20 години насам. Българският сноубордист завоюва бронза в паралелния гигантски слалом, след като надделя над Тим Маснак (Слвн) в малкия финал, решен с драматичен фотофиниш.

На летище „Васил Левски“ в София Замфиров беше посрещнат от министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Заедно с него в страната се завърнаха и Радослав Янков и Малена Замфирова, които стигнаха до осминафиналите.

Снимка: БГНЕС

Замфиров призна, че е сбъднал големите си мечти в спорта и приема всичко след това като бонус:

„Много съм щастлив и благодарен за шанса и за емоциите още от кацането. Подкрепата от страната е огромна – може би най-голямата сред всички федерации.“ 20-годишният сноубордист допълни, че ако е здрав, би искал да се състезава още дълги години, а засега фокусът му остава изцяло върху сноуборда. Следва кратка почивка, изпит в университета по микробиология и четири старта за Световната купа. „На тази възраст направих така, че всичко за мен да е бонус.

Малена беше толкова развълнувана, че почти не разбрах какво ми каза“, завърши с усмивка Тервел.

Министър Пешев определи успеха като исторически и благодари на Тервел за емоцията, която е донесъл на българите:

„След повече от 20 години отново имаме олимпийски медал. Това е резултат от много труд – както на Тервел, така и на федерацията. Той успя да обедини хората и да ги накара да се гордеят.“