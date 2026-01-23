bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ретроспекция: Българските лекоатлети, хванати с допинг

Шампионки губят титлите си заради забранени вещества

Новината, че в пробата на Ивет Лалова от олимпийските игри в Рио де Жанейро преди 10 години е открито забранено вещество, шокира всички. 

Една от най-добрите ни спринтьорки в историята вече обясни, че със сигурност ще поиска отваряне на "Б" пробата си и заяви, че никога не е употребявала съзнателно вещества, които да подобрят представянето ѝ на пистата. В Рио Лалова участва във финала на 200 м и завърши осма. 

В историята на родната лека атлетика случаите на уличени в употреба на допинг спортисти не са много, но повечето от тях са изненадващи и винаги са предизвиквали голям обществен отзвук.

Остаринът от пробата на Лалова открит и в... Арафат и Комунист

Последната

На олимпийските игри в Рио де Жанейро всъщност имаме уличена лекоатлетка с допинг. Силвия Дънекова трябва да участва на 3000 м с препятствия, но е "хваната" с "хормон на растежа". Тя вече бе в олимпийското село и трябваше да напусне, след като е тествана няколко пъти в рамките на 3 дни.

Снимка: Lap.bg

Първата ѝ проба е взета на 30 юли и е била отрицателна. Два дни по-късно на 1 август е взета втора проба. В нея е открит забранения препарат еритропоетин. Наказанието ѝ бе 4 години. То дойде след редица обжалвания и неуредици, като българската страна имаше претенции, че пробата не е взета правилно. 

Европейската шампионка

През 2013 г. Тезджан Наимова ставна европейска шампионка на 60 метра в зала в Гьотеборг. Няколко месеца по-късно излезе нейна положителна проба. Веществото бе Дростанолон, а Наимова бе тествана на шампионата. 

Тя върна отличието си. Наказанието обаче бе сурово. 

Снимка: Getty Images

Тъй като българката вече бе наказвана за манипулиране на проби, тя получи забрана да се състезава до живот.

Преди Игрите

През август 2008 г. Българската федерация по лека атлетика спира от участие в Пекин бронзовата медалистка на 1500 м от световното първенство в Осака Даниела Йорданова.

Причината е потвърден положителен резултат за допинг на Йорданова. Пробата показва завишено ниво на тестостерон или неговите прекурсори.

Тя остана извън пистата за две години.

2007 - годината на тестостерона

Октомври 2007 г. - Теодора Коларова получава 2-годишно наказание.

Шестата на 800 метра на европейското първенство през 2006 г. в Гьотеборг е дала положителна проба за забранено вещество. Става дума за завишени нива на тестостерон.

Преди това, през юли 2007 г. Международната федерация по лека атлетика шокира България! 

Решено е състезателните права на европейската шампионка на 400 метра Ваня Стамболова и европейската вицешампионка на скок височина Венелина Венева да бъдат спрени.

И двете са дали проби, в които нивата на тестостерон са завишени. 

Стамболова се завръща след две години и печели сребърен медал на 400 м от световното в Доха, а и сребро от европейското на 400 м с препятствия. 

След 2-годишната наложена пауза Венева става отново републиканска шампионка. 

И още

През 2000 г. Ива Пранджева - сребърна медалистка от световното първенство през 1995 в тройния скок, дава допинг проба, в която е открит анаболен стероид. Провинението е второ за нея и тя е наказана до живот, което слага край и на кариерата ѝ.

През 1996 г. родната спринтьорката Даниела Георгиева побеждава на 400 метра в престижен турнир в Будапеща. След него е тествана, а в пробата ѝ е открит забраненият препарат метанолон. Количеството е 4 нанограма, но то е достатъчно, за да намери място в този списък. 

