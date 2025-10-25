bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Руски гимнастик с български корени взе световен бронз

Даниел Маринов дебютира с медал

Руски гимнастик с български корени взе световен бронз
БТА

Руснак с български корени спечели медал на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия). Даниел Маринов завоюва бронз във финала на успоредка.

Маринов, който е роден в София, но представя Русия от малък, беше оценен с 14.466 точки. За него това е първо отличие при дебют на шампионат на планетата, на който участва с неутрален статут. На висилка той остана осми с 12.566.

Победител на успоредка с 15.300 стана Цзоу Цзинюан (Китай), а втори е Томохару Цуногаи (Япония) с 14.500.

Останалите резултати днес

На прескок златото спечели олимпийският шампион Карлос Юло (Филипини) със средна оценка 14.866 точки, а на висилка първи е Броуди Малоун (САЩ) с 14.933.

На финалите при жените китайката Цинин Чжан триумфира на греда с 15.166, а на земя златото взе японката Аико Сугихара с 13.833 точки.

