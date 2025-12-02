bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Руски милиардер подарил апартамент на шампионка

Нямаше как да си го позволя сама, признава Яна Егорян

Руски милиардер подарил апартамент на шампионка

Двукратната олимпийска шампионка по фехтовка Яна Егорян разкри, че е получила апартамент като подарък от руския милиардер Алишер Усманов. Сабльорката направи признанието в интервю за YouTube канала на водещата Ксения Собчак.

Бизнесменът е направил подаръка през 2012 г. "Тогава бях само на 18 години. За мен този апартамент беше изключително важен, защото никога не бих могла да спечеля достатъчно за жилище с труда си", подчерта Егорян.

Тя допълни, че именно въпросният подарък я е мотивирал да продължи да тренира усилено и да достига нови висоти в спорта.

17 милиарда долара

Егорян е и трикратна световна, както и шесткратна европейска шампионка.

Усманов (72) е предприемач от узбекски произход. Той е съсобственик на крупни металургични предприятия, като състоянието му се оценява на близо 17 милиарда долара. Участва в собствеността на футболния Арсенал (2007-2018), президент на световната федерация по фехтовка (2008-2022).

Тагове:

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Валенсия и бивши съотборници правят кампания за Любо Пенев (ВИДЕО)

Валенсия и бивши съотборници правят кампания за Любо Пенев (ВИДЕО)
Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)

Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)
Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм

Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм
Радослав Росенов на лагер с Антъни Джошуа (ВИДЕО)

Радослав Росенов на лагер с Антъни Джошуа (ВИДЕО)
Ники Кънчев: Любо Пенев се бори за живота си! Не е нужно да давате хиляди, а да сме хиляди!

Ники Кънчев: Любо Пенев се бори за живота си! Не е нужно да давате хиляди, а да сме хиляди!

Последни новини

Звезда на Реал влезе в историята с антирекорд

Звезда на Реал влезе в историята с антирекорд
Радослав Росенов на лагер с Антъни Джошуа (ВИДЕО)

Радослав Росенов на лагер с Антъни Джошуа (ВИДЕО)
Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм

Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм
Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)

Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV