Руски милиардер подарил апартамент на шампионка

Двукратната олимпийска шампионка по фехтовка Яна Егорян разкри, че е получила апартамент като подарък от руския милиардер Алишер Усманов. Сабльорката направи признанието в интервю за YouTube канала на водещата Ксения Собчак.

Бизнесменът е направил подаръка през 2012 г. "Тогава бях само на 18 години. За мен този апартамент беше изключително важен, защото никога не бих могла да спечеля достатъчно за жилище с труда си", подчерта Егорян.

Тя допълни, че именно въпросният подарък я е мотивирал да продължи да тренира усилено и да достига нови висоти в спорта.

17 милиарда долара

Егорян е и трикратна световна, както и шесткратна европейска шампионка.

Усманов (72) е предприемач от узбекски произход. Той е съсобственик на крупни металургични предприятия, като състоянието му се оценява на близо 17 милиарда долара. Участва в собствеността на футболния Арсенал (2007-2018), президент на световната федерация по фехтовка (2008-2022).