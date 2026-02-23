„Обещах ѝ да бъда смела“ – златото на Айлийн Гу в памет на най-близкия й човек

Сълзи след олимпийската титла: Току-що разбрах, че баба ми е починала

На Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 Айлийн Гу завърши участието си по начин, който ще остане завинаги в сърцето ѝ.

След два сребърни медала в Ливиньо – в слоупстайла и биг еър – снежната суперзвезда спечели златото в най-обичаната си дисциплина, хафпайп. Това е третият ѝ олимпийски златен медал след успехите в Зимни олимпийски игри Пекин 2022 и общо шести в кариерата ѝ в ските свободен стил.

Снимка: БГНЕС

Но малко по-късно радостта от подвига се преплете с дълбока болка. Айлийн научи, че баба ѝ – една от най-важните фигури в живота ѝ – е починала.

Когато се появи на пресконференцията, очите ѝ бяха пълни със сълзи. „Съжалявам, че закъснях... току-що разбрах, че баба ми е починала“, каза тя. „Тя изигра огромна роля в живота ми. Винаги съм ѝ се възхищавала. Тя ме вдъхновяваше.“

Снимка: БГНЕС

Преди да замине за Игрите, Айлийн е знаела, че баба ѝ е болна. Разделили са се с усещането, че новината може да дойде всеки момент. „Не ѝ обещах, че ще спечеля. Обещах ѝ, че ще бъда смела – точно като нея“, сподели тя.

„Щастлива съм, че спазих думата си. Надявам се да съм я накарала да се гордее с мен...“, каза Айлийн.