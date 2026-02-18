bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Само паста за зъби: Оставили руските олимпийци без смартфони

Родината ще ги компенсира със същия модел и таблет веднага след края на игрите

Само паста за зъби: Оставили руските олимпийци без смартфони

Руските спортисти на зимните олимпийски игри участват под цял списък условия и ограничения. Без флаг, без химн, с неутрален статут и само при категорични доказателства, че съответният атлет никога не е изразявал подкрепа за войната в Украйна, нито е имал принадлежност към силовите структури в своята родина.

Въпреки че са преминали през всички тези изисквания, руснаците все пак се озоваха в неблагоприятна позиция спрямо своите конкуренти. Всички останали спортисти получиха като подарък от МОК ексклузивни смартфони. Но не и тези от Русия и Беларус.

"На всички раздадоха телефони Samsung, ние получихме само шампоан и паста за зъби", оплака се ски алпинистът Никита Филипов.

Скъперничество и несправедливост

Светлана Журова - заместник-председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума и олимпийска шампионка по бързо пързаляне с пързаляне, определи решението на корейската компания (един от основните спонсори на МОК) като "политически въпрос".

Руските власти реагираха с обещание - всички спортисти ще получат същия модел смартфон веднага щом се приберат у дома.

"Това е скъперничество и ние ще поправим тази несправедливост. Ще подарим на нашите спортисти и таблети от Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) в допълнение към телефоните", гарантира Дмитрий Свищев, първи заместник-председател на Комисията по физическа култура и спорт на Държавната дума.

 
Тагове:

Русия беларус телефони смартфони Зимни олимпийски игри

