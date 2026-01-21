Само в единия стил: Отиваме на европейско с шестима руснаци?

През миналия април президентът на федерацията по борба Станка Златева забрани руския език в националния отбор. И посочи като главен приоритет в управлението си налагането на българи за сметка на натурализирани борци.

Няколко месеца след гръмките й декларации руският звучи все по-настойчиво край родния тепих. И ако не се случи нещо непредвидено, на предстоящото европейско първенство през април в Тирана ще изпратим шестима родени в Русия борци. При това - само в свободния стил.

От общо десет финала в първия ден на държавното първенство в Сливен, пет бяха спечелени от натурализирани състезатели. Шампиони станаха най-новото попълнение зад граница Шамил Мамедов (65 кг), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (96) и Ален Хубулов (125). А сред зрителите в залата беше олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86), който все още се възстановява от контузия.

Някой ти взима хляба

Впрочем сходна беше картината и на последния голям турнир - световното първенство в Белград миналата есен. Тогава националният отбор, воден от Радослав Великов, имаше следния вид: Ален Хубулов, Ивайло Тисов, Микяй Наим, Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев и Ахмед Магамаев.

"И по мое време имаше натурализирани състезатели. Един борец, ако иска да направи някакъв резултат, ще мине през всичко, за да го направи. Най-лесно е да кажеш, че някой ти взема хляба. Ако го търсиш този хляб, ако искаш да станеш шампион, трябва да минеш през всички", коментира Великов в Сливен.

Все още не е ясно какво предстои в класическия стил, където също доминират чужденци с наш паспорт - например олимпийския шампион Семен Новиков и Айк Мнацаканян. Повечето от тях обаче са част от ЦСКА на Гриша Ганчев и отказват да се явяват на централизирана подготовка - задължително условие, поставено от федерацията за участие в националния отбор.