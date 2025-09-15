bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Саръбоюков се класира за финала на световното

Влиза в битката за медалите в скока на дължина

Саръбоюков се класира за финала на световното
Reuters

Божидар Саръбоюков се класира за финала в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония).

Националът направи два успешни опита и намери място в Топ 12 със седми резултат от 8.10 м.

Финалът е първи за България на шампионата, както и първи за Саръбоюков на световно. Той има още едно участие при мъжете - в Будапеща (Унгария) преди 2 години, когато остана 21-ви със 7.74 м.

13 години тренировки, лицеви опори на килима и скокове от място в хола (ВИДЕО)

Първият от три десетилетия

Саръбоюков е първият ни финалист в дисциплината при мъжете от 30 години насам. Ивайло Младенов и Галин Георгиев стигнаха до финала през 1995 г., като се наредиха съответно осми и 13-и.

Така 21-годишният роден талант, който е европейски шампион в зала, ще мери сили с фаворитите - двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу, световния шампион от 2019 г. Таджай Гейл от Ямайка, сънародника му Никаоли Уилямс и испанеца Лестър Лескай.

Те са четиримата, преодолели квалификационната норма от 8.15 м.

Финалът в скока на дължина е в сряда от 14:50 ч.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

финал световно първенство лека атлетика скок на дължина божидар саръбоюков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Георги Иванов: Илиан Илиев ни оставя в лоша ситуация (ВИДЕО)

Георги Иванов: Илиан Илиев ни оставя в лоша ситуация (ВИДЕО)
Великобритания скърби за бивш световен шампион

Великобритания скърби за бивш световен шампион
Онана се издъни и в дебюта си в Турция (ВИДЕО)

Онана се издъни и в дебюта си в Турция (ВИДЕО)
След трилър: Волейнационалите са на осминафинал на световното

След трилър: Волейнационалите са на осминафинал на световното

Последни новини

Георги Иванов: Илиан Илиев ни оставя в лоша ситуация (ВИДЕО)

Георги Иванов: Илиан Илиев ни оставя в лоша ситуация (ВИДЕО)
Спортен нюзрум, еп. 73: Само още 2 години (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 73: Само още 2 години (ВИДЕО)
Коя е българката, на която повериха финала на европейското първенство по баскетбол? (ВИДЕО)

Коя е българката, на която повериха финала на европейското първенство по баскетбол? (ВИДЕО)
След трилър: Волейнационалите са на осминафинал на световното

След трилър: Волейнационалите са на осминафинал на световното
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV