Саръбоюков се класира за финала на световното

Божидар Саръбоюков се класира за финала в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония).

Националът направи два успешни опита и намери място в Топ 12 със седми резултат от 8.10 м.

Финалът е първи за България на шампионата, както и първи за Саръбоюков на световно. Той има още едно участие при мъжете - в Будапеща (Унгария) преди 2 години, когато остана 21-ви със 7.74 м.

Първият от три десетилетия

Саръбоюков е първият ни финалист в дисциплината при мъжете от 30 години насам. Ивайло Младенов и Галин Георгиев стигнаха до финала през 1995 г., като се наредиха съответно осми и 13-и.

Така 21-годишният роден талант, който е европейски шампион в зала, ще мери сили с фаворитите - двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу, световния шампион от 2019 г. Таджай Гейл от Ямайка, сънародника му Никаоли Уилямс и испанеца Лестър Лескай.

Те са четиримата, преодолели квалификационната норма от 8.15 м.

Финалът в скока на дължина е в сряда от 14:50 ч.