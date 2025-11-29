40 поразени мишени с 43 изстрела – най-точните сме в Световната купа!

Българската женска щафета приключи на 9-о място в откриващия старт от Световната купа по биатлон – едно от най-силните ни представяния от години насам.

Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова показаха добра форма и се нуждаеха само от 3 резервни патрона, за да свалят всички 40 мишени. Лидер в стрелбата сред 21 щафети.

Само 7 секунди ни разделиха от Топ 8 и паричните премии от IBU. Щафетата на България измина дистанцията от 24 километра за 1:14.02.01 ч. което бе с 2:44.2 минути по-бавно от времето на победителките от Франция.

Ришар, Мишелон, Бреза-Буше и Жанмоно приключиха с осем допълнителни патрона, нито една наказателна обиколка и време от 1:11.17,09 ч.

Второто място остана за тима на Италия (Доротея Вирер, Микела Карара, Лиза Витоци, Хана Аухенталер), който завъртя една наказателна обиколка и използва девет допълнителни патрона. Италианките финишираха на 13.8 секунди от Франция.

Място на почетната стълбичка намери и съставът на Чехия (Джесика Ислова, Луцие Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова). Чехкините пристигнаха на 30.8 секунди от победителките.

Швеция, Австрия и Финландия допълниха местата в топ 6, а зад нас са Германия и Норвегия!

