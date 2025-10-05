bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Състезателна кола се вряза в публиката във Варна, има загинал

8 души са ранени

БГНЕС

Трагичен инцидент във Варна. Един зрител е загинал, а осем души са ранени по време на автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир", след като кола се врязва в публиката.

Инцидентът е станал на първия завой след Т-образното кръстовище между Златни пясъци и "Аладжа манастир". Пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.

По информация на местни медии загиналият е 60-годишен мъж. Жена на 27 г. е настанена в реанимация с опасност за живота. 39-годишен мъж е в ортопедия с фрактура на глезен.

Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми, допълват от полицията.

Автомобилното състезание е в памет на пилота Тодор Славов, който почина след инцидент на рали "Твърдица-Елена" през 2015 година.

Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и заявки за участие бяха подали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла.

