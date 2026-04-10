Сензация: най-сериозният съперник на Карлос Насар сменя категорията! (ВИДЕО)

Гледайте европейското първенство по вдигане на тежести пряко в ефира на bTV Media Group

Най-сериозният конкурент на Карлос Насар се отказа от битка с българския суперталант.

Олимпийският шампион от Рио де Жанейро 2016 г. - Киануш Ростами, промени категорията си, в която ще участва на европейското в Батуми, за да избегне сблъсък с Карлос Насар. Той ще преследва медал в кат. до 88 кг.

Двамата се срещнаха на световното във Фьорде 2025 г., където суперталантът от Червен бряг отнесе конкуренцията, а Ростами остана пети.

Ангел Русев: Друго знаме няма да целуна! Не сме предатели (ВИДЕО)

Припомняме, че надпреварата за европейското злато в категория до 94 килограма при мъжете с участието на олимпийския ни шампион ще можете да гледате на 24 април от 15:00 ч. пряко по bTV. Час по-рано започва и нашето специално студио.

Кой е Ростами?

Киануш Ростами е роден на 23 юли 1991 г. в Иран. Роден е в Керманшах в кюрдско семейство. В Рио е №1 при 85-килограмовите, поставяйки нов световен рекорд - 396 кг.

Ростами спечели сребърен медал в Лондон 2012. Първоначално той взе бронз, но Апти Аухадов даде положителна проба за допинг и беше дисквалифициран.

През март 2025 г. получи косовско гражданство.

Атака

Насар ще атакува четвърта поредна европейска титла, което не е за изпускане, и спектакъл, който е възможно да гледате на живо единствено в каналите на bTV Media Group.

Цялото състезание на олимпийския, трикратен световен и трикратен европейски шампион по вдигане на тежести ще бъде достъпно на живо и на дигиталната ни платформа VOYO.BG.

bTV изпраща свои специални пратеници на европейското първенство в Батуми. Репортерът Калоян Кюркчиев и операторът Николай Червенков ще предават на живо всяка шампионска стъпка на нашите момчета в Грузия.

В студиото в София ще видите ексклузивни интервюта с Насар и със съотборниците му, специални документални епизоди от една поредица за историята – „Железните“, проследяващa пътя и на Насар, и на колегите му от държавния тим, мнения на експерти, аугментирана реалност, анимирани графики и т.н.

„Железните“

Документалата поредица „Железните“, както и едноименните студиа, посветени на Карлос Насар и на железните мъже на България, стартира на 16 април.

Само един български щангист с първа заявка на европейското. Не е Карлос Насар!

 

