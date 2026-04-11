Сестри Стоеви стъпиха на европейския връх за пети път (ВИДЕО)

Пета европейска титла за най-добрите български бадминтонистки - сестри Стоеви! Габриела и Стефани триумфираха на двойки в Уелва (Испания), след като победиха Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:11, 21:17 за 40 минути игра.

Така родният тандем стана най-успешният на Стария континент при дамите за всички времена.

Българките доминираха изцяло в първия гейм. Втората част беше по-оспорвана, но след 17:16 те направиха силна серия и затвориха двубоя с втория си мачбол.

Отново №1

Стефани Стоева и Габриела Стоева, които тренират под ръководството на Петя Неделчева, играха на седми пореден финал на Европейско първенство и завоюваха пета титла. Те имат общо 7 медала - 5 златни и 2 сребърни, а също така са двукратни шампионки от Европейски игри.

"Чувството е невероятно. Първата ни титла беше тук и сега петата. Страхотно е, че имаше толкова много хора, които са в залата", каза след мача Стефани Стоева.

"Бяхме малко нервни, което е нормално, защото това е финал. Но сме щастливи и доволни от представянето си", добави сестра й Габриела.

Двете имат пето място на Олимпийските игри в Париж 2024 и на световното първенство във френската столица през миналата година.