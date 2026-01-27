Шамил Мамедов в България за 265 000 долара!

Една от големите звезди в световната борба - Шамил Мамедов, ще се състезава за България.

За да стане това възможно, правата му са били откупени от Русия за внушителната сума от 20 000 000 рубли, което е около 265 000 щатски долара. Информацията бе разкрита от генералния мениджър на Федерацията по борба на Русия, Юри Фьодоров.

Трансфер

„Трансферът на медалиста от световното първенство през 2023 г. в българския национален отбор беше оценен на 20 милиона рубли“, заяви Фьодоров, като уточни, че сумата ще се използва за подкрепа на спортистите и развитието на борбата в Русия.

52:1

В България Мамедов вече направи впечатляващ дебют на държавното-лично първенство в Сливен, където стана шампион с безапелационен резултат – обща точкова разлика 52:1. На осминафиналите той победи и най-големия си конкурент за място в националния отбор, Микяй Наим, с 12:1 и технически туш.

Шамил, роден в Дагестан на 8 февруари 2001 г., получи наш паспорт в началото на 2025 г.

