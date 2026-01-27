bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Шамил Мамедов в България за 265 000 долара!

Трансферна бомба

Една от големите звезди в световната борба - Шамил Мамедов, ще се състезава за България.

За да стане това възможно, правата му са били откупени от Русия за внушителната сума от 20 000 000 рубли, което е около 265 000 щатски долара. Информацията бе разкрита от генералния мениджър на Федерацията по борба на Русия, Юри Фьодоров.

Трансфер

„Трансферът на медалиста от световното първенство през 2023 г. в българския национален отбор беше оценен на 20 милиона рубли“, заяви Фьодоров, като уточни, че сумата ще се използва за подкрепа на спортистите и развитието на борбата в Русия.

Вижте момента, който подпали скандала в борбата (ВИДЕО)

52:1

В България Мамедов вече направи впечатляващ дебют на държавното-лично първенство в Сливен, където стана шампион с безапелационен резултат – обща точкова разлика 52:1. На осминафиналите той победи и най-големия си конкурент за място в националния отбор, Микяй Наим, с 12:1 и технически туш.

Шамил, роден в Дагестан на 8 февруари 2001 г., получи наш паспорт в началото на 2025 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Руски борци със знаме и химн – ще спре ли България натурализирането?
Тагове:

пари борба дагестан станка златева трансфер БФБорба Шамил Мамедов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кирил Десподов и ПАОК са в сълзи и траур (ВИДЕО)

Кирил Десподов и ПАОК са в сълзи и траур (ВИДЕО)
Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима

Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима
Шок за Десподов! 7 фенове на ПАОК загинаха в ужасяваща катастрофа! (ВИДЕО)

Шок за Десподов! 7 фенове на ПАОК загинаха в ужасяваща катастрофа! (ВИДЕО)
Парцалена топка и мирис на смърт

Парцалена топка и мирис на смърт
Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)

Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)

Последни новини

Кирил Десподов и ПАОК са в сълзи и траур (ВИДЕО)

Кирил Десподов и ПАОК са в сълзи и траур (ВИДЕО)
Антъни Иванов ексклузивно пред bTV: Ще изкарам повече пари от години работа в България (ВИДЕО)

Антъни Иванов ексклузивно пред bTV: Ще изкарам повече пари от години работа в България (ВИДЕО)
Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима

Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима
Шоу с клоуни или бъдещето на спорта?

Шоу с клоуни или бъдещето на спорта?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV