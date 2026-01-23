Вижте момента, който подпали скандала в борбата (ВИДЕО)

Вече трети ден грозните сцени на държавното първенство по борба в Сливен изтикват встрани останалите теми в българския спорт. Ако случайно сте пропуснали - борецът от ЦСКА Иво Илиев (кат. до 72 кг, класически стил) ритна съдийската маса. В отговор получи удар в лицето от съдийката Елина Васева, а в последвалото меле се включи майка му Севда Илиева.

Заради светкавичната ескалация, камерата на bTV успя да запечата развоя на събитията от юмрука на Васева. В социалните мрежи обаче се появи и видео от момента, в който Илиев изритва масата.

Борецът оправда реакцията си с усещането, че е бил ощетен във финалната схватка. "Аз не съм посегнал на никой съдия, просто изритах масата и се осъзнах какво направих и се върнах назад. И съдийката ме удари. Не отвърнах.

Аз не съм имал нищо лично към никого. Аз никого не съм ударил, за да имам някакво наказание. Имам големи мечти в този спорт, но те така убиват всичко в мен. И целият ми труд отива на вятъра", коментира той пред bTV.

Васева обаче, която има олимпийска категория в съдийството, е категорична - масата я е ударила и я е оставила без въздух. "Той я изрита толкова силно, че ми спря притока на въздух. Снощи бях в спешния център заради болките и гаденето. За първи път удрям човек в живота си."