Руски борци със знаме и химн – ще спре ли България натурализирането?

Световната федерация по борба (UWW) разреши на руски спортисти под 24 години да участват в международни турнири с националния флаг и с химна на страната, съобщава ТАСС.

Михаил Мамиашвили, президент на Руската федерация по борба, уточни, че въпросът за участието на пълнолетни руски спортисти остава отворен и ще бъде решен окончателно на едно от предстоящите заседания на бюрото на UWW.

Санкции

През април 2023 г. UWW допусна руски борци до участие като неутрални състезатели, но по-късно Русия се оттегли от олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Снимка: Instagram

Мярката бе част от глобалните санкции срещу руските спортисти, започнали в края на февруари 2022 г., когато повечето международни федерации ограничиха участието на руснаци в състезания по препоръка на МОК заради войната в Украйна.

Някои спортисти продължиха да се състезават като неутрални, докато други смениха гражданството си.

Химн и знаме

Решението на UWW да позволи на младите руски състезатели да се явяват под националния флаг е възприето с особено внимание както в Русия, така и в международната борцова общност.

То повдига въпроси за бъдещата политика спрямо руски спортисти и натурализирането, включително и в България, където темата предизвиква бурни дебати от дълго време.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK