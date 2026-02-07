bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шедьовърът на Лолобриджида: злато и олимпийски рекорд!

Правнучка е на легендарната актриса Джина Лолобриджида

Шедьовърът на Лолобриджида: злато и олимпийски рекорд!
Reuters

Франческа Лолобриджида донесе първото злато за Италия на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026, печелейки състезанието по бързо пързаляне на 3000 метра за жени с нов олимпийски рекорд: 3:54.28 мин.

Снимка: Reuters

Римлянката, която преди четири години в Пекин завоюва сребро на същата дистанция, този път изуми света с впечатляващото си представяне. След финала Лолобриджида, която днес навърши 35 години, празнува върха на кариерата си с най-близките си и със сина си Томазо. След сребърния и бронзов медал на Францони и Парис в спускането по-рано в Бормио, италианският отбор стартира Зимните олимпийски игри със сензационен успех - три медала още в първия ден.

"Тази година вирусна инфекция ме нокаутира точно в най-важните месеци. Тялото ми не реагираше, главата ми се въртеше, а олимпийската мечта сякаш се изплъзваше. Бях уплашена, плаках, дори мислех да се откажа. Но си припомних нещо важно: карам кънки, защото обичам да карам“, сподели след награждаването Франческа.

Снимка: Reuters

Тя е правнучка на легендарната актриса Джина Лолобриджида.

