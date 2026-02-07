"Poy deem proh-vee-zoh": Какво изпя Марая Кери на олимпийските игри? (ВИДЕО)

Зима без Марая Кери изглежда непълна! И организаторите на церемонията по откриването на олимпийските игри в Милано/Кортина със сигурност съобразиха този факт.

Американската поп дива, чиято "All I want for Christmas is you" звучи навсякъде около празниците в началото и края на годината, украси с присъствието си спектакъла и бе сред звездите на стадион "Сан Сиро".

Тя изпя "Nel blu dipinto di blu" или по-позната като "Volare" - песен на Доменико Модуньо, която е емблематична за Италия .

Текстът

Марая Кери изпълни шлагера от 1958 г., а след това своята песен "Nothing Is Impossible".

Тя обаче изненада с... подсказките за текста на местния език.

Кери е написала италианския текст с английска транскрипция.

Плейбек

Изпълнението на носителката 5 награди "Грами" бледнееше на фона на тези на Лаура Паузини и Андреа Бочели.

Феновете дори са сигурни, че е пяла на плейбек.

"Най-лошото изпълнение на плейбек в историята. Наистина ужасно"

Mariah Carey has the be the worst lip syncer in history.



Truly awful #Olympics2026 #WinterOlympics — Ben (@Canhistoryrules) February 6, 2026

"Марая Кери пя така, сякаш е дете на рецитал, което се старае да не обърка думите"