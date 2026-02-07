bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Poy deem proh-vee-zoh": Какво изпя Марая Кери на олимпийските игри? (ВИДЕО)

Музикалната дива бе звезда на откриването на Милано/Кортина

"Poy deem proh-vee-zoh": Какво изпя Марая Кери на олимпийските игри? (ВИДЕО)
Reuters

Зима без Марая Кери изглежда непълна! И организаторите на церемонията по откриването на олимпийските игри в Милано/Кортина със сигурност съобразиха този факт. 

Американската поп дива, чиято "All I want for Christmas is you" звучи навсякъде около празниците в началото и края на годината, украси с присъствието си спектакъла и бе сред звездите на стадион "Сан Сиро". 

Тя изпя "Nel blu dipinto di blu" или по-позната като "Volare" - песен на Доменико Модуньо, която е емблематична за Италия .

Текстът

Марая Кери изпълни шлагера от 1958 г., а след това своята песен "Nothing Is Impossible".

Тя обаче изненада с... подсказките за текста на местния език. 

@alexsinosentiktok Mariah Carey en los Juegos Olímpicos de Invierno con tremendo teleprompter #mariahcarey #olympics #parati #volare ♬ sonido original - Alexsinosentiktok

Кери е написала италианския текст с английска транскрипция. 

Плейбек

Изпълнението на носителката 5 награди "Грами" бледнееше на фона на тези на Лаура Паузини и Андреа Бочели. 

Феновете дори са сигурни, че е пяла на плейбек.

"Най-лошото изпълнение на плейбек в историята. Наистина ужасно"

"Марая Кери пя така, сякаш е дете на рецитал, което се старае да не обърка думите"

 
Тагове:

марая кери откриване милано Зимни олимпийски игри плейбек кортина

