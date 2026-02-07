"Poy deem proh-vee-zoh": Какво изпя Марая Кери на олимпийските игри? (ВИДЕО)

Зима без Марая Кери изглежда непълна! И организаторите на церемонията по откриването на олимпийските игри в Милано/Кортина със сигурност съобразиха този факт.
Американската поп дива, чиято "All I want for Christmas is you" звучи навсякъде около празниците в началото и края на годината, украси с присъствието си спектакъла и бе сред звездите на стадион "Сан Сиро".
Тя изпя "Nel blu dipinto di blu" или по-позната като "Volare" - песен на Доменико Модуньо, която е емблематична за Италия .
Марая Кери изпълни шлагера от 1958 г., а след това своята песен "Nothing Is Impossible".
Тя обаче изненада с... подсказките за текста на местния език.
@alexsinosentiktok Mariah Carey en los Juegos Olímpicos de Invierno con tremendo teleprompter #mariahcarey #olympics #parati #volare ♬ sonido original - Alexsinosentiktok
Кери е написала италианския текст с английска транскрипция.
Изпълнението на носителката 5 награди "Грами" бледнееше на фона на тези на Лаура Паузини и Андреа Бочели.
Феновете дори са сигурни, че е пяла на плейбек.
"Най-лошото изпълнение на плейбек в историята. Наистина ужасно"
Mariah Carey has the be the worst lip syncer in history.— Ben (@Canhistoryrules) February 6, 2026
Truly awful #Olympics2026 #WinterOlympics
"Марая Кери пя така, сякаш е дете на рецитал, което се старае да не обърка думите"
Mariah Carey was singing like a kid at a recital who's just focusing on remembering the words #Olympics2026 pic.twitter.com/8MvE3OQCqj— Sink Hare (@HBKSmile) February 7, 2026