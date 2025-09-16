bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ще се лее кръв: Звезда от ръгбито впи зъби в съперничка (СНИМКА)

Звезда в женското ръгби засенчи Луис Суарес. Аксел Бертумио захапа своя съперничка по време на мача от Световната купа между Франция и Ирландия (18:13) в Ексетър.

25-годишната Аксел впи зъбите си в ръката на Аойф Уейфър, което й коства сурово наказание - лишаване от права за 12 мача. Така тя със сигурност пропуска полуфинала и евентуалния финал на надпреварата.

Нещо повече - Бертумио ще бъде извън терените до 1 март 2026 година. Първоначално санкцията беше 18 мача, но етичната комисия на световната федерация я редуцира.

Обжалване 

Съдиите на двубоя не забелязаха ухапването, въпреки че Уейфър им показа следите от зъби. Бертумио вече заяви намерение да обжалва.

Феновете веднага си припомниха канибалските прояви на Луис Суарес, който хапеше серийно свои съперници. Инцидентите с него са цели три, последният и най-известен - на мача между Уругвай и Италия на Мондиал 2014.

