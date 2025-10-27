Синът на руска легенда стана №1... без съперници

12-годишният Александър Плюшченко, син на двукратния олимпийски шампион по фигурно пързаляне Евгений Плюшченко, спечели турнир в Наро-Фоминск (Московска област) — макар и без реална конкуренция. Младият фигурист, наричан от руските медии Гном Гномич, участва в категорията Първи спортен разряд и завърши с общ сбор от 192,91 точки за кратката и волната програма.

Постижението изглежда впечатляващо на хартия, но според официалния протокол Александър е бил единственият участник в своята категория, което автоматично му гарантира първото място.

Не беше истинско състезание

Бащата и треньор на младия фигурист - легендарният Евгений Плюшченко, реагира с коментар в социалните мрежи, като подчерта, че става дума за по-скоро тренировъчно участие, отколкото за класическа надпревара.

"Това не беше организирано първенство, а открит турнир, в който можеше да участва всеки. Просто в Московска област в момента няма достатъчно фигуристи от първи спортен разряд. Ние не можем да повлияем на това."

Изявлението му дойде след вълна от иронични коментари в руските спортни медии и социални мрежи, които отбелязаха, че да станеш шампион без съперници звучи повече като куриоз, отколкото като успех.

Проблемът с младите

Случаят с Александър Плюшченко не е изолиран. В последните години редица руски спортни журналисти и треньори изразяват тревога от намаляващия брой активни юноши в фигурното пързаляне, особено в по-ниските възрастови и разрядни групи.

След наложените международни санкции и отстраняването на руските фигуристи от международни турнири, много школи в страната отбелязват спад на мотивацията и трудности с финансирането на местни състезания.

Изданието Sport-Express още през 2023 г. цитира представители на Руската федерация по фигурно пързаляне, според които "регионалните турнири се провеждат с намален състав, а понякога дори без пълни категории".

Кой е Гном Гномич?

Александър Плюшченко вече е добре познато лице на феновете на фигурното пързаляне. Той започва да се пързаля още на тригодишна възраст, а баща му често споделя видеа от тренировките му в академията "Ангели на Плюшченко" - една от най-модерните школи в Русия.

Младият фигурист вече има рекламни договори, участия в телевизионни шоута и над 500 000 последователи в Instagram. Някои наблюдатели виждат в това начало на PR кариера, която върви паралелно със спортната му подготовка.

Амбициите на фамилията

Евгений Плюшченко, двукратен олимпийски шампион (Солт Лейк Сити 2002 и Сочи 2014), е сред най-влиятелните фигури в руския спорт. След края на състезателната си кариера той основа собствена академия и започна да изгражда млади таланти, включително сина си.

В последните години Плюшченко влиза в остри спорове с други треньори, включително с именитата Етери Тутберидзе, около методите на подготовка и привличането на перспективни фигуристи.