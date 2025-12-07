bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След подиума: Без точки за Никола Цолов в Абу Даби

12-о място в последния старт за сезона

Lap.bg

Никола Цолов не влезе в точките в последния старт за сезона във Формула 2. След силното представяне и първия подиум в съботния спринт, днес в същинското състезание за Гран при на Абу Даби българинът се нареди 12-и.

Българският лъв стартира надпреварата на пистата "Яс Марина" именно от 12-ата позиция, след като получи наказание от три места в квалификацията в петък.

Представянето на Никола Цолов

Той отстъпи на 15-о място в един момент, но се изкачи до 6-о, тъй като голяма част от пилотите пред него влязоха рано в бокса за смяна на гумите. В 11-ата обиколка на пистата се появи кола за сигурност заради инциденти в момент, в който Арвинд Линдблад се канеше да атакува първата позиция на Леонардо Форнароли, който си осигури титлата още в края на миналия месец.

Снимка: Lap.bg

В 19-ата обиколка Цолов дори се изкачи на пета позиция, но след това загуби позиция срещу Джошуа Дюрксен, който беше с нови гуми и имаше по-добро темпо. След това бе изпреварен и от Дино Беганович.

Никулден е! Никола Цолов трети в Абу Даби

По време на 28-а обиколка Цолов най-после влезе в бокса за смяна меките си гуми и се завърна на пистата на 15-о място. До края той се изкачи 12-и, но не завърши в зоната на точките

Шампионът

Победител в Абу Даби стана парагвайският пилот Джошуа Дюрксен от AIX Racing, който спечели и първото състезание за годината, а вчера бе втори в спринта. Чехът Роман Станек от Инвикта Рейсинг завърши на втора позиция, а последното място на подиума бе италианецът Габриеле Мини от Према Рейсинг.

Четвърти остана шведът от босненски произход Дино Беганович, който имаше наказание от пет секунди, а пети завърши германецът Оливер Гьоте.

Снимка: Lap.bg

Шампион при пилотите стана италианецът Леонардо Форнароли, а при тимовете триумфира Инвикта Рейсинг.

За Никола Цолов това бе втори старт във Формула 2. В първия миналата седмица в Катар той финишира 7-ми, а вчера се нареди трети в спринта, записвайки първи подиум в надпреварата в кариерата си.

Снимка: Lap.bg

Тагове:

формула 2 Никола Цолов гран при на абу даби

