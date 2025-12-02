bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Снукър чудо на… 2 годинки (ВИДЕО)

Запознайте се със следващия голям шампион

„Любимото му телевизионно предаване е The Octonauts. Ляга си в 18:15. Той е огромен фен на Манчестър Юнайтед. Помнете името. Помнете лицето. Ето го – само на две години. Това е Джуд Оуенс.“

По този звезден начин водещият Роб Уокър посрещна най-малкия снукър талант. Оуенс беше облечен впечатляващо за специалния момент – с елегантен елек и червена папионка. Той се появи на масата с щека в ръка, докато от колоните звучеше Take Me Home, Country Roads на Джон Денвър. Без грам притеснение, мъникът премина покрай трофея на шампионата и седна на стола, сякаш се готви да започне фрейм.

Няма друг като него

По-рано вече го бяха нарекли „бъдещ шампион“ и „най-сладкия снукър играч в историята“, след като публикуваха видео с негови удари. На клипа се вижда как уверено вкарва червена, жълта и две черни топки – докато все още използва биберон.

"Не познавам друг 2‑годишен в света, който в момента да прави това, което Джуд прави. Давам му малка щека — и той просто я плъзна между пръстите си. И аз си казах: "Уоу — това нормално ли е? Даже не съм ти обяснил как да държиш щеката. Да не говорим как да играеш", разказва гордият баща.

Джуд е роден в Манчестър и е фен е на "червените дяволи". Той вече е луд по спорта и показва обещаващи умения на възраст от САМО ДВЕ години.

Баща му Люк е този, който забелязва интереса на детето към снукъра и започва да го "тренира" у дома. Още първото видео, публикувано от баща му, събира повече от милион гледания.

Вече си има и спонсори

Детският профил на Джуд в социалната мрежа (TikTok, акаунт „Judey147“) има вече над 25 000 последователи. Хората от местния клуб в Манчестър са във възторг - някои предлагат да го "запишат в отбора", но бащата държи да не бързат — целта е преди всичко детето да се забавлява.

Младият снукър талант вече получава и подкрепа. Спонсори от бранша ще осигурят щека и екипировка, подходящи за възрастта му.

Организаторите обаче уточняват: "На този етап е твърде рано за официални тренировки или състезания."

Целта е проста – забавление и любов към спорта.

Запознайте се с новата звезда в снукъра, която е на... 2 години!

Джуд Оуенс, който вече е влюбен в играта.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

дете талант чудо снукър 2годишно дете

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Валенсия и бивши съотборници правят кампания за Любо Пенев (ВИДЕО)

Валенсия и бивши съотборници правят кампания за Любо Пенев (ВИДЕО)
Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)

Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)
Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм

Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм
Радослав Росенов на лагер с Антъни Джошуа (ВИДЕО)

Радослав Росенов на лагер с Антъни Джошуа (ВИДЕО)

Последни новини

Руски милиардер подарил апартамент на шампионка

Руски милиардер подарил апартамент на шампионка
Звезда на Реал влезе в историята с антирекорд

Звезда на Реал влезе в историята с антирекорд
Радослав Росенов на лагер с Антъни Джошуа (ВИДЕО)

Радослав Росенов на лагер с Антъни Джошуа (ВИДЕО)
Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм

Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV