Снукър чудо на… 2 годинки (ВИДЕО)

„Любимото му телевизионно предаване е The Octonauts. Ляга си в 18:15. Той е огромен фен на Манчестър Юнайтед. Помнете името. Помнете лицето. Ето го – само на две години. Това е Джуд Оуенс.“

По този звезден начин водещият Роб Уокър посрещна най-малкия снукър талант. Оуенс беше облечен впечатляващо за специалния момент – с елегантен елек и червена папионка. Той се появи на масата с щека в ръка, докато от колоните звучеше Take Me Home, Country Roads на Джон Денвър. Без грам притеснение, мъникът премина покрай трофея на шампионата и седна на стола, сякаш се готви да започне фрейм.

Няма друг като него

По-рано вече го бяха нарекли „бъдещ шампион“ и „най-сладкия снукър играч в историята“, след като публикуваха видео с негови удари. На клипа се вижда как уверено вкарва червена, жълта и две черни топки – докато все още използва биберон.

"Не познавам друг 2‑годишен в света, който в момента да прави това, което Джуд прави. Давам му малка щека — и той просто я плъзна между пръстите си. И аз си казах: "Уоу — това нормално ли е? Даже не съм ти обяснил как да държиш щеката. Да не говорим как да играеш", разказва гордият баща.

Джуд е роден в Манчестър и е фен е на "червените дяволи". Той вече е луд по спорта и показва обещаващи умения на възраст от САМО ДВЕ години.

Баща му Люк е този, който забелязва интереса на детето към снукъра и започва да го "тренира" у дома. Още първото видео, публикувано от баща му, събира повече от милион гледания.

Вече си има и спонсори

Детският профил на Джуд в социалната мрежа (TikTok, акаунт „Judey147“) има вече над 25 000 последователи. Хората от местния клуб в Манчестър са във възторг - някои предлагат да го "запишат в отбора", но бащата държи да не бързат — целта е преди всичко детето да се забавлява.

Младият снукър талант вече получава и подкрепа. Спонсори от бранша ще осигурят щека и екипировка, подходящи за възрастта му.

Организаторите обаче уточняват: "На този етап е твърде рано за официални тренировки или състезания."

Целта е проста – забавление и любов към спорта.

Запознайте се с новата звезда в снукъра, която е на... 2 години!

Джуд Оуенс, който вече е влюбен в играта.

