Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)

Как адаптираните ски дават шанс на деца със специални потребности

Спортът има силата да променя животи. Особено, когато дава възможност на всеки да бъде част от него. В Банско деца със специални потребности откриват свободата на снега чрез адаптираните ски.

С помощта на специална екипировка и обучени инструктори, деца с детската церебрална парализа , спина бифида, мускулна дистрофия и незрящи, правят това, което изглежда невъзможно – спускат се уверено по пистите.

Седящи ски

"За хората, които имат двигателни затруднения и използват инвалидни колички в ежедневието си, има специална екипировка, която се нарича "sit ski" или седящи ски. Тя има амортисьори, така че да поема различните неравности и да не създава дискомфорт. Използват се стандартни алпийски ски", обяснява треньорът по адаптирани ски и съосновател на ParaKids Бояна Коцева.

А за самите деца това е много повече от спорт.

"За децата с различни потребности това е възможност да видят върховете на планината, да се качат на връх Тодорка, да видят тези прекрасни гледки и да са с другите скиори. Да усетят скоростта, вятъра, слънцето, да се возят на седалков лифт.

Приятелства и здраве

Спортът дава едно и също на всички, независимо от различията. Дава им приятелства и здраве, повишава увереността, прави ги по-независими", казва Бояна.

Ежегодните ски лагери на ParaKids за деца с различни потребности дават шанс и надежда, че спортът наистина може да бъде за всички.

