Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)

Спортът има силата да променя животи. Особено, когато дава възможност на всеки да бъде част от него. В Банско деца със специални потребности откриват свободата на снега чрез адаптираните ски.

С помощта на специална екипировка и обучени инструктори, деца с детската церебрална парализа , спина бифида, мускулна дистрофия и незрящи, правят това, което изглежда невъзможно – спускат се уверено по пистите.

Седящи ски

"За хората, които имат двигателни затруднения и използват инвалидни колички в ежедневието си, има специална екипировка, която се нарича "sit ski" или седящи ски. Тя има амортисьори, така че да поема различните неравности и да не създава дискомфорт. Използват се стандартни алпийски ски", обяснява треньорът по адаптирани ски и съосновател на ParaKids Бояна Коцева.

А за самите деца това е много повече от спорт.

"За децата с различни потребности това е възможност да видят върховете на планината, да се качат на връх Тодорка, да видят тези прекрасни гледки и да са с другите скиори. Да усетят скоростта, вятъра, слънцето, да се возят на седалков лифт.

Приятелства и здраве

Спортът дава едно и също на всички, независимо от различията. Дава им приятелства и здраве, повишава увереността, прави ги по-независими", казва Бояна.

Ежегодните ски лагери на ParaKids за деца с различни потребности дават шанс и надежда, че спортът наистина може да бъде за всички.