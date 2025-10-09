bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
СПОРТЕН НЮЗРУМ, еп. 80: Карлос Златар (ВИДЕО)

Карлос Насар вдига за трета световна титла днес - 20:30 ч., пряко по RING и на VOYO.BG

СПОРТЕН НЮЗРУМ, еп. 80: Карлос Златар (ВИДЕО)

Днес, 20:30 ч., пряко по RING и на VOYO.BG, Карлос Насар ще се изправи пред поредното голямо предизвикателство в кариерата си – борба за третата световна титла.

Със стъпки, тихи като шепот, той ще влезе в залата, но в очите му ще гори огънят на решимостта, способна да промени историята.

Дали днес ще бъде денят, в който името му ще остане завинаги вписано в спортните хроники?

Водещите Петър Бакърджиев и Иво Бързаков ще анализират всяко движение на суперталанта от Червен бряг и ще обсъдят детайли от подготовката му до очакванията на света.

Директно включване от Фьорде

Нашите пратеници на световното първенство – Калоян Кюркчиев и Петър Джанаваров – ще предадат най-актуалните новини директно от Фьорде, където по-късно днес камерите ще бъдат са насочени към всеки жест, всяко усилие и всяка капка пот...

Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)

В епизода ще разгледаме и най-горещите теми от футбола: Славия, Ботев Пловдив, Венци Стефанов, както и националите, които в събота посрещат Турция в дебюта на Александър Димитров.

Всеки момент има значение – всяка секунда, всеки жест, всяка минута. Златар е готов. Историята не чака. И ние ще бъдем там!

Не пропускайте епизод №80 на „Спортен нюзрум“.

Гледайте ни! Започваме в 13:00 ч.

На 17 – шампион. На 18 – рекордьор. Днес – символ на България! (ВИДЕО)
Тагове:

България история норвегия вдигане на тежести сърца Карлос Насар Спортен нюзрум Фьорде трета световна титла Карлос Златар спортни хроники

Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)

Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)
54 "за" и нито един "против": София отпусна половин милион лева на волейбола
Пред bTV: И вратарът на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)
Швайнщайгер в сълзи!

Швайнщайгер в сълзи!
Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина

Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина

Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)

Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)
54 "за" и нито един "против": София отпусна половин милион лева на волейбола
Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина

Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина
15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим

15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим
