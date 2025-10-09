СПОРТЕН НЮЗРУМ, еп. 80: Карлос Златар (ВИДЕО)

Днес, 20:30 ч., пряко по RING и на VOYO.BG, Карлос Насар ще се изправи пред поредното голямо предизвикателство в кариерата си – борба за третата световна титла.

Със стъпки, тихи като шепот, той ще влезе в залата, но в очите му ще гори огънят на решимостта, способна да промени историята.

Дали днес ще бъде денят, в който името му ще остане завинаги вписано в спортните хроники?

Водещите Петър Бакърджиев и Иво Бързаков ще анализират всяко движение на суперталанта от Червен бряг и ще обсъдят детайли от подготовката му до очакванията на света.

Директно включване от Фьорде

Нашите пратеници на световното първенство – Калоян Кюркчиев и Петър Джанаваров – ще предадат най-актуалните новини директно от Фьорде, където по-късно днес камерите ще бъдат са насочени към всеки жест, всяко усилие и всяка капка пот...

В епизода ще разгледаме и най-горещите теми от футбола: Славия, Ботев Пловдив, Венци Стефанов, както и националите, които в събота посрещат Турция в дебюта на Александър Димитров.

Всеки момент има значение – всяка секунда, всеки жест, всяка минута. Златар е готов. Историята не чака. И ние ще бъдем там!

Не пропускайте епизод №80 на „Спортен нюзрум“.

Гледайте ни! Започваме в 13:00 ч.

