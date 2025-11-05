„Скитникът“ от Царимир, който грабна златото в Москва (ВИДЕО)

Ако потърсите някъде село Царимир, то неминуемо ще изникне едно име — шампион, който знае какво е да нямаш възможности, но осъзнава и колко голямо е удовлетворението да успееш въпреки всичко.

На само 25 километра от Пловдив — в село Царимир — се ражда един от най-талантливите и най-технични български щангисти за всички времена: Асен Златев. Именно той е днешният герой в поредицата на btvsport.bg – „45 години шампиони“.

Бедността, която калява шампиона

Самият тежкоатлет признава, че началото в трудния спорт няма нищо общо с романтиката. Златев губи своя баща едва на 10 години. Именно поради трудното детство майката на бъдещия щангист избира синът ѝ да се пребори с тежките неща в живота — но на състезателния подиум.

Спортът като бягство от бедността

Самият Асен Златев признава, че ако обстоятелствата в живота му бяха различни, вероятно никога нямаше да се занимава със спорта вдигане на тежести.

За да намери начин да изхранва своя син, майката на Златев го изпраща при легендата на „Ботев“ (Пловдив) — Михаил Карушков, с молба да му помогне да се яви на изпит за прием в спортното училище. Там малкият Асен можел да получава подслон и храна в продължение на седем години.

Шеметно начало

Братовчедът на Михаил е легендата в треньорската професия при българските щанги — Ганчо Карушков, който забелязва спортните дадености на младия Асен. По време на изпитите за обща физическа подготовка Златев впечатлява с начина, по който се справя с бягането на дълги разстояния.

След началото на състезанието бъдещият велик щангист сваля своите гуменки, с които не е свикнал и му е неудобно, и завършва надпреварата бос — аплодиран от всички присъстващи.

Резултатът, заедно с таланта на Златев, вещае само едно – успехи, които тепърва предстоят.

Методиката на успеха

Бъдещето на Асен Златев е изцяло в ръцете на Ганчо Карушков, който с целенасочена подготовка и използване на собствената си методика дава възможност на щангиста да се състезава две десетилетия — без нито една сериозна контузия в продължение на четири олимпийски цикъла.

Тренировките за обща физическа подготовка включват дълго бягане, с което се калява желязната психика. Именно тази устойчивост помага на Асен Златев през всички години.

Свирепа конкуренция по пътя към Москва

За да сбъдне мечтата си — да участва на олимпийски игри едва на 20, Асен Златев трябва да се пребори с две от знаковите имена в българската тежка атлетика: олимпийския шампион от 1976 г. Йордан Митков и Неделчо Колев.

И успява — в състезание, запомнено с подобрение на световния рекорд цели седем пъти!

В националния отбор Асен Златев тренира на съседен подиум с друга от иконите в този спорт — Благой Благоев. По време на своите тренировки под наставленията на Иван Абаджиев в националния отбор той остава верен на наученото от Ганчо Карушков — загрявката винаги да бъде по-дълга.

Заболяването от жълтеница на Йордан Митков още преди европейското през 1980 година означава само едно: Асен Златев ще атакува отличията в Москва... едва на 20!

Олимпийски шампион на 20 години и 62 дни

На тази възраст момчето от Царимир сбъдва своята мечта в състезание, което може да бъде описано с една дума — епично!

Златев признава, че при него напрежение не е имало, като подготовката му за Москва е включвала по четири тренировки на ден с изтласквания. На надпреварата в столицата на днешна Русия Асен разбива представителя на домакините — Олександър Перви, като успява да подобри собствения си световен рекорд във второто движение с цели 7,5 килограма.

Той триумфира с олимпийската титла едва на 20, но не знае, че съдбата няма да му позволи да повтори този успех...

Двукратен олимпийски шампион – мечтата, която никога не се сбъдна

Поради причини, които не зависят от Златев, той така и не успява да дублира фантастичния си успех в Москва.

През 1984 г. не участва заради бойкота на страната ни, която не се включва в Лос Анджелис.

Четири години по-късно признава, че е във формата на живота си. Готов е да излезе на подиума в Сеул, но разбира, че това няма да се случи... два часа преди състезанието.

Причината: двама български щангисти са дали положителни проби за допинг, а участието на останалите тежкоатлети е оттеглено. Момент, в който за секунди цялата фланелка на Асен Златев е мокра — от сълзи, които никога няма да получат своята утеха.

Последният шанс пред Златев е през 1992 г. Тогава част от правилата за определяне на състава за Атланта са променени, а олимпийският шампион от Москва се оттегля с достойнство.

Когато вижда тежестите, с които опонентите му печелят отличия на Игрите в Барселона, признава, че болката е неутешима.

Разказва, че отива в гората, където сълзите отново не стихват. Сънува олимпийските игри. Отново...

„ Пътят на скитника“

По този начин Асен Златев озаглавява своята книга. Така определя своя път, който е осеян с тъга, удовлетворение, бедност в детството, но и огромно щастие, което му носят олимпийските игри в Москва ’80.

Най-добрият производител на млечни продукти сред щангистите

Със сигурност тази титла може да носи Асен Златев, който вече 32 години има бизнес именно в тази сфера.

Карлос Насар – момчето, което може да сбъдне мечтата на Асен Златев

Бившият щангист от Царимир е в основата на чисто новата техника, която използва Карлос Насар за световното първенство във Фьорде тази година, където грабна златото.

Златев е човекът, на когото суперталантът ни се доверява за съвети по пътя към втората олимпийска титла, която се изплъзна на Асен Златев... цели три пъти.

