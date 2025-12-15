bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Златев

Шампионът с ултиматум след извънредното общо събрание

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, постави ултиматум след избора на Асен Златев за нов президент на българската федерация по вдигане на тежести. 

Родната звезда си тръгна доволен от извънредното общо събрание, след като неговият фаворит и спортен пример спечели повече гласове от настоящия президент Стефан Ботев. 

Това като че ли слага край на спекулациите, че Насар ще се състезава за друга страна. Щангистът обаче не е категоричен.

При обжалване

"Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава. Той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали", каза Насар и добави:

"Страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство"

Такъв бе призивът и на Златев след събранието - да не се входират жалби по избора, които да спират работата на федерацията, като се случи след изборите в леката атлетика, борбата и Българския олимпийски комитет.

Подкрепа

Насар ясно заяви мнението си, че начело на един от най-успешните спортове у нас трябва да бъде Златев. 

"Удовлетворен съм и се надяваме оттук нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на федерацията да си върши работата. Умишлено станах и попитах дали някой има нещо против избрания президент Асен Златев, за да знаем дали да очакваме пречки. Никой не се изправи и вече оттук нататък, ако има такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа", каза той.

Снимка: Станимира Атанасова

