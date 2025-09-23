bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, аз съм председател на БОК

„Призовавам Весела Лечева да спре да плаши обществеността и да преиначава фактите“

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, аз съм председател на БОК

До произнасянето на компетентния съд аз съм лицето, представляващо сдружение Български олимпийски комитет, съобразно вписаното в Търговския регистър и изпълнявам задълженията си на председател на БОК добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа. Това обяви Стефка Костадинова в позиция.

На 19 март тя загуби от Весела Лечева изборите за председател на комитета. Заради внесени жалби срещу организацията и решенията на Общото събрание пет дни по-късно Софийският градски съд спря вписването на Лечева и Костадинова остана на поста.

Двете се срещаха два пъти през април в опит за разрешаване на казуса, но до компромис не се стигна. От Международния олимпийски комитет обявиха, че признават Лечева като председател на БОК и ще поддържат комуникация с нея. Тя представлява организацията пред международните партньори, докато вписаният по закон като председател на БОК Стефка Костадинова продължи да изпълнява отговорностите си по българското право.

Любо Ганев: Не съм чувал Стефка Костадинова от месеци (ВИДЕО)

Наскоро пък Лечева обяви, че българските спортисти са заплашени да се състезават под неутрален флаг на зимните в Милано-Кортина през февруари догодина заради неразрешения проблем с управлението на БОК.

Позицията на Костадинова

"През всичките тези месеци мълчах, защото се опитах да запазя достойнството си, но на първо място се опитах да запазя достойнството на българския спорт. Казвах си, че мълчанието е злато и истината винаги излиза наяве. Спортните ми рекорди и олимпийски постижения за България са тези, които трябва да говорят, а не аз. Но когато някой се опита да си направи собствен пиар на гърба на българския спорт и българските спортисти, когато хвърля в общественото пространство откровени неистини, когато превръща Българския олимпийски комитет в заложник на личните си амбиции за власт, не мога и не трябва да продължавам да мълча!

Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема (ВИДЕО)

През всичките 20 години, през които съм начело на БОК, не съм си позволила нито веднъж да поставя личните си интереси или стремежи над тези на българския спорт. И сега няма да си позволя да го направя!

Изповядвам Олимпийския принцип за феърплей и това, че е важно да участваш и то да участваш с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си опит, натрупан в годините.

Фактите са прости и ясни

В началото беше трудно, не отричам! Но никога не се отказах и това доведе до двете последни и най-успешни през новия век олимпиади за България. Доведе до появата на нови и млади спортисти, които с качествата си и с постиженията си да славят България. И сега, когато един уважаван от мен спортист - Весела Лечева, се опитва да преиначи ситуацията, опитва се да изопачи и изкриви фактите, аз спирам да мълча! А фактите са прости и ясни!

Заради скандалите в БОК: България може да е без флаг на Игрите (ВИДЕО)

Има съмнения в честността на избора има български съд! Всички чакаме той да се произнесе по казуса. А през това време съм длъжна да запазя постигнатото от БОК и българските спортисти през тези 20 години. До произнасянето на компетентния съд аз съм лицето, представляващо сдружение Български олимпийски комитет, съобразно вписаното в Търговския регистър и изпълнявам задълженията си на председател на БОК добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа.

Ламтеж за власт и нечестни игри

Неверни са твърденията, че използвайки олимпийските символи нарушавам правото на интелектуална собственост. Видно от регистъра на Патентно ведомство на Република България, представляваното от мен сдружение е притежател на комбинирана търговска марка Български олимпийски комитет“, включваща в обхвата си олимпийските символи петте олимпийски кръга и гордия български лъв. В противовес на това Весела Лечева е притежател на марка Движение Трети март“.

Единственото, за което се надявам е, че развръзката от съдебния спор ще е в полза на българския спорт и спортистите, които израснаха. Призовавам госпожа Лечева да спре да плаши обществеността, че ако не е начело на БОК, едва ли не няма да има Български олимпийски комитет и български спорт. Това не е вярно! Запомнете, България е над всичко над високомерието, ламтежа за власт и нечестните игри. И следващия път, когато решите да оплюете когото и да било, спомнете си усещането, да чуеш химна на фона българското знаме", се казва в изявлението на Стефка Костадинова.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

весела лечева мок стефка костадинова бок олимпийски комитет

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)

Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)
Любо Ганев: Не съм чувал Стефка Костадинова от месеци (ВИДЕО)

Любо Ганев: Не съм чувал Стефка Костадинова от месеци (ВИДЕО)
Усман Дембеле е новият носител на

Усман Дембеле е новият носител на "Златната топка" (ВИДЕО)
Нов треньор, същата скръб: ЦСКА трагикомичен и във Враца

Нов треньор, същата скръб: ЦСКА трагикомичен и във Враца
Христо Янев е готов: ЦСКА е начин на живот

Христо Янев е готов: ЦСКА е начин на живот

Последни новини

Любо Ганев: Не съм чувал Стефка Костадинова от месеци (ВИДЕО)

Любо Ганев: Не съм чувал Стефка Костадинова от месеци (ВИДЕО)
Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)

Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)
Усман Дембеле е новият носител на

Усман Дембеле е новият носител на "Златната топка" (ВИДЕО)
Валентин Илиев: Няма да се оправим изведнъж

Валентин Илиев: Няма да се оправим изведнъж
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV