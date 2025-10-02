Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO

От 2 до 11 октомври най-добрите тежкоатлети ще определят най-силните помежду си в световното първенство по вдигане на тежести 2025 в норвежкия град Фьорде. Шестима наши състезатели ще излязат на подиума, за да докажат, че България остава сила в световния елит, а категориите ще можете да наблюдавате пряко по RING и онлайн на VOYO.

Всички погледи ще бъдат вперени в олимпийския шампион Карлос Насар (кат. до 94 кг), който вдига в петък, 9 октомври, от 20:30 ч. пряко по RING и онлайн на VOYO. Той ще се съревновава в жестока конкуренция с двама олимпийски шампиони.

Следете всичко най-интересно от нашите пратеници

Въпреки проблемите с рамото, петкратният европейски шампион Ангел Русев обещава да даде всичко от себе си за отличие в изтласкването до 60 кг на 3 октомври от 20:30 ч.

Младият гигант Христо Христов пък е готов да атакува медалите в кат. до 110 кг на 10 октомври, също от 20:30 ч. в ефира на RING и онлайн на VOYO.

Дениз Данев, Иван Димов и Габриел Маринов също са готови да покажат характер и сила в едни от най-оспорваните категории.

Световното първенство във Фьорде обещава да бъде историческо – както с новите категории, които правят конкуренцията още по-безмилостна, така и с шанса България отново да покаже златния си дух на подиума.

Очаквайте и най-новите ни дигитални епизоди, посветени на железните ни мъже, които ще може да гледатe на VOYO.

ПЪЛНА ПРОГРАМА НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО:

3 октомври (петък):

18:00 – жени до 53 кг. – RING и VOYO

20:30 – мъже до 60 кг. – RING и VOYO (с участието на Ангел Русев)

4 октомври (събота):

18:00 – мъже до 65 кг. – RING и VOYO

20:30 – жени до 58 кг. – VOYO

5 октомври (неделя):

18:00 – жени до 63 кг. – VOYO

20:30 – мъже до 71 кг. – RING и VOYO

6 октомври (понеделник):

20:30 – мъже до 79 кг. – RING и VOYO

7 октомври (вторник):

18:00 – мъже до 88 кг. – RING и VOYO

20:30 – жени до 69 кг. – RING и VOYO

8 октомври (сряда):

20:30 – жени до 77 кг. – RING и VOYO

9 октомври (четвъртък):

18:00 – жени до 86 кг. – RING и VOYO

20:30 – мъже до 94 кг. – RING и VOYO (с участието на Карлос Насар)

10 октомври (петък):

20:30 – мъже до 110 кг. – RING и VOYO (с участието на Христо Христов)

11 октомври (събота):

14:30 – жени над 86 кг. – RING и VOYO

20:30 – мъже над 110 кг. – RING и VOYO

