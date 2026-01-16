Тайландци къпят Тайсън Фюри с маркуч (ВИДЕО)

Насапунисан и облян с маркуч от група тайландци - Тайсън Фюри публикува ексцентрично видео, за да демонстрира сериозността на намерението си да отслабне и да се завърне на ринга. 198-сантиметровия Цигански крал е на лагер в Патая и се поти обилно, за да редуцира набъбналото си по коледните празници шкембенце.
Като част от режима той лежи по корем с прилепнали шорти, а трима от местните му тренировъчни партньори го търкат със сапун и го мият с маркуч. "Вече свалих 8 килограма - хвали се бившият шампион в тежка категория. - Бях 132 килограма, сега съм 124. И ще сваля още 10, по дяволите, след 6 седмици."
Накрая 37-годишният Фюри се шегува, че ако не успее, това ще бъде по вина на новите му приятели. Вместо да се разтревожат, те се заливат от смях.
Тайсън се оттегли за пореден път от бокса след две поредни загуби от Олександър Усик. Планът беше той да загрее с по-непретенциозен съперник през пролетта, а през септември да се изправи в мегабитка срещу Антъни Джошуа. Засега всичко това се отлага за неопределено време заради ужасяващата катастрофа с Ей Джей в Нигерия, при която загинаха двама от най-близките му приятели и членове на екипа му.
Независимо от всичко Фюри продължава да тренира като спартанец в Тайланд. Той редува спаринги с влачене на дънери из картофени ферми. Очаква се скоро да обяви завръщането си - срещу страхотен противник в Манчестър през март. Преговорите с 36-годишния Арсланбек Махмудов вече са в ход.
Подобно на дагестанската икона на ММА Хабиб Нурмагомедов, известният с прякора си Франкещайн Махмудов тренира в руските планини, борейки се с мечки. А когато е в залата, кара останалите боксьори да се редуват и да го удрят в стегнатия му корем с различни инструменти.