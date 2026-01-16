bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тайландци къпят Тайсън Фюри с маркуч (ВИДЕО)

Циганския крал сваля килограми за битка с руския Франкенщайн

Насапунисан и облян с маркуч от група тайландци - Тайсън Фюри публикува ексцентрично видео, за да демонстрира сериозността на намерението си да отслабне и да се завърне на ринга. 198-сантиметровия Цигански крал е на лагер в Патая и се поти обилно, за да редуцира набъбналото си по коледните празници шкембенце.

Като част от режима той лежи по корем с прилепнали шорти, а трима от местните му тренировъчни партньори го търкат със сапун и го мият с маркуч. "Вече свалих 8 килограма - хвали се бившият шампион в тежка категория. - Бях 132 килограма, сега съм 124. И ще сваля още 10, по дяволите, след 6 седмици."

Накрая 37-годишният Фюри се шегува, че ако не успее, това ще бъде по вина на новите му приятели. Вместо да се разтревожат, те се заливат от смях.

Борба с мечки

Тайсън се оттегли за пореден път от бокса след две поредни загуби от Олександър Усик. Планът беше той да загрее с по-непретенциозен съперник през пролетта, а през септември да се изправи в мегабитка срещу Антъни Джошуа. Засега всичко това се отлага за неопределено време заради ужасяващата катастрофа с Ей Джей в Нигерия, при която загинаха двама от най-близките му приятели и членове на екипа му.

Независимо от всичко Фюри продължава да тренира като спартанец в Тайланд. Той редува спаринги с влачене на дънери из картофени ферми. Очаква се скоро да обяви завръщането си - срещу страхотен противник в Манчестър през март. Преговорите с 36-годишния Арсланбек Махмудов вече са в ход.

Подобно на дагестанската икона на ММА Хабиб Нурмагомедов, известният с прякора си Франкещайн Махмудов тренира в руските планини, борейки се с мечки. А когато е в залата, кара останалите боксьори да се редуват и да го удрят в стегнатия му корем с различни инструменти.

