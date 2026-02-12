"Това момиче е доста особено!" (ВИДЕО)

Как се разпознава талантът? Кога един треньор знае, че от детето пред него ще стане... олимпийски медалист?

Питаме Цветан Цочев - първия треньор на бронзовата медалистка в индивидуалния старт на 15 км в биатлона на олимпийските игри в Милано/Кортина Лора Христова! Именно той забелязва таланта в момичето от Троян преди повече от 10 години!

Но какво точно е специфичното?

Заехме се по-сериозно

"Това момиче е доста особено. Още когато дойде, видяхме, че от нея може да стане нещо. Заехме се по-сериозно и се получи. Наистина сме щастливи. Усеща се талантът. Въпросът е после нещата да продължат нормално, да няма контузии. При нея се получават нещата. Още преди време очаквахме, защото е упорита и съзнателно дете.

Снимка: bgnes

Това е усет! Нещата се получават! Личат си, усещаш нещо, че има. Гледах, че това дете дава всичко от себе си, не отсъства от тренировки, каквото му кажеш го попива и го върши", заяви пред bTV Цочев.

Големият успех

Той не скри вълнението си от изненадващия медал. Лора не бе сред фаворитите, но безгрешната ѝ стрелба ѝ осигури мечтаното отличие.

"Успехът е доста голям. От олимпийски игри да вземеш медал е нещо велико. Състезанието беше на нокти. Като почнаха нулите, нулите, нулите и си мисля "Дано продължи така". Това, което очаквахме по-малко от нея, повече от Милена... Получи се изненадващо. Надявам се тези дни да има повече изненади", каза Цочев и допълни:

"Когато направи четвъртата нула, викам "Нещата ще станат". Отзад идваха много силни състезателки и трябваше да ги изчакаме да завършат. Тогава се убедихме, че късметът е с нас"

Снимка: Getty Images

Думи към Лора

"Благодаря! Твоят труд, който положи тези години, не е напразен! Продължавай, имаш още време, млада си, имаш още олимпийски игри!" - това са думите, които треньорът иска да каже на Лора, когато я посрещне на летището!