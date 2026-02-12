bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Това момиче е доста особено!" (ВИДЕО)

Първият треньор на Лора Христова не скри вълнението си след бронзовия медал от олимпийски игри

Как се разпознава талантът? Кога един треньор знае, че от детето пред него ще стане... олимпийски медалист? 

Питаме Цветан Цочев - първия треньор на бронзовата медалистка в индивидуалния старт на 15 км в биатлона на олимпийските игри в Милано/Кортина Лора Христова! Именно той забелязва таланта в момичето от Троян преди повече от 10 години! 

Но какво точно е специфичното?

Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха

Заехме се по-сериозно

"Това момиче е доста особено. Още когато дойде, видяхме, че от нея може да стане нещо. Заехме се по-сериозно и се получи. Наистина сме щастливи. Усеща се талантът. Въпросът е после нещата да продължат нормално, да няма контузии. При нея се получават нещата. Още преди време очаквахме, защото е упорита и съзнателно дете.

Снимка: bgnes

 

Това е усет! Нещата се получават! Личат си, усещаш нещо, че има. Гледах, че това дете дава всичко от себе си, не отсъства от тренировки, каквото му кажеш го попива и го върши", заяви пред bTV Цочев. 

Големият успех

Той не скри вълнението си от изненадващия медал. Лора не бе сред фаворитите, но безгрешната ѝ стрелба ѝ осигури мечтаното отличие. 

"Успехът е доста голям. От олимпийски игри да вземеш медал е нещо велико. Състезанието беше на нокти. Като почнаха нулите, нулите, нулите и си мисля "Дано продължи така". Това, което очаквахме по-малко от нея, повече от Милена... Получи се изненадващо. Надявам се тези дни да има повече изненади", каза Цочев и допълни:

"Когато направи четвъртата нула, викам "Нещата ще станат". Отзад идваха много силни състезателки и трябваше да ги изчакаме да завършат. Тогава се убедихме, че късметът е с нас"

Снимка: Getty Images

Думи към Лора

"Благодаря! Твоят труд, който положи тези години, не е напразен! Продължавай, имаш още време, млада си, имаш още олимпийски игри!" - това са думите, които треньорът иска да каже на Лора, когато я посрещне на летището!

 

