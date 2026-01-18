Тервел Замфиров след победата: Прибирам се и ставам Тервел-студентът (ВИДЕО)

Само за четири дни Тервел Замфиров трябва да се превърне от сноубордистът, спечелил старта на Световната купа в... Тервел, който трябва да си вземе изпитите в университета!

Така представи ситуацията в живота си пред журналисти 20-годишният роден талант, който минути преди това триумфира в паралелния гигантски слалом в Банско.

Денят бе исторически, тъй като на подиума се качи и още един българин - Радослав Янков, който стана трети.

Университетът

Замфиров учи "Ветеринарна медицина" в Лесотехническия университет. В четвъртък той трябва да се яви на изпит.

Снимка: bgnes

"Раздвоен съм на две личности - едната е концентрирана в спорта, а другата е в образованието. Сега просто се прибирам и ставам Тервел Замфиров-студентът. Започвам да уча, да преговарям, да уча, да преговарям. Когато съм на пистата, съм на пистата. Когато съм над учебниците, съм над учебниците.

Не мисля, че успехите ми в спорта имат нещо общо с академичната ми кариера. Очаквам да ме поздравят. Университетът винаги е бил зад мен, всички преподаватели се отнасят с разбиране, относно спортната ми кариера. Но изпитите са си изпити", сподели Замфиров в Банско.

Мечтата

Той бе категоричен, че си е представял първи си голям триумф именно на родна почва.

Снимка: bgnes

"Винаги съм мечтал и съм се надявал, че първата ми победа от Световната купа ще е в Банско, така че за мен това е сбъдната мечта. Състезанието беше много изравнено, условията бяха на ниво, публиката много ме мотивира. Сякаш имам криле на старта като чуя българите долу! Лимитът ми предстои да го разберем, надявам се след 20-25 години!", категоричен е той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK